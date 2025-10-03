OpenAI a ieșit în piață cu o nouă rundă de vânzare de acțiuni. Valoarea companiei depășește astfel SpaceX a lui Elon Musk, făcând-o cea mai puternică companie privată din lume

OpenAI a finalizat joi, 2 octombrie, o rundă de vânzare secundară de acțiuni în valoare de 6,6 miliarde dolari, tranzacție care a evaluat compania la 500 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Operațiunea a permis actualilor și foștilor angajați să își vândă o parte din participații. Deși OpenAI autorizase până la 10,3 miliarde dolari pentru vânzare, doar aproximativ două treimi din această sumă a fost tranzacționată. Surse interne consideră că interesul relativ redus reflectă încrederea angajaților în perspectivele pe termen lung ale companiei și arată că apetitul investitorilor rămâne ridicat chiar la această evaluare, în urcare de la 300 miliarde la începutul anului.

Printre investitorii implicați se numără Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, fondul suveran MGX din Abu Dhabi și T. Rowe Price.

Aceasta este a doua mare ofertă de tip tender pentru OpenAI în mai puțin de un an, după tranzacția de 1,5 miliarde cu SoftBank din noiembrie.

Noua rundă consolidează statutul OpenAI drept cea mai valoroasă companie privată din lume, depășind SpaceX, evaluată recent la 456 miliarde dolari.

Pe fondul competiției intense pentru specialiști în inteligență artificială, OpenAI folosește aceste vânzări secundare pentru a recompensa angajații și a-i păstra pe termen lung, evitând deocamdată listarea la bursă.

