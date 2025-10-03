OpenAI a ieșit în piață cu o nouă rundă de vânzare de acțiuni. Valoarea companiei depășește astfel SpaceX a lui Elon Musk, făcând-o cea mai puternică companie privată din lume

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 09:39
279 citiri
OpenAI a ieșit în piață cu o nouă rundă de vânzare de acțiuni. Valoarea companiei depășește astfel SpaceX a lui Elon Musk, făcând-o cea mai puternică companie privată din lume
FOTO OpenAI

OpenAI a finalizat joi, 2 octombrie, o rundă de vânzare secundară de acțiuni în valoare de 6,6 miliarde dolari, tranzacție care a evaluat compania la 500 de miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Operațiunea a permis actualilor și foștilor angajați să își vândă o parte din participații. Deși OpenAI autorizase până la 10,3 miliarde dolari pentru vânzare, doar aproximativ două treimi din această sumă a fost tranzacționată. Surse interne consideră că interesul relativ redus reflectă încrederea angajaților în perspectivele pe termen lung ale companiei și arată că apetitul investitorilor rămâne ridicat chiar la această evaluare, în urcare de la 300 miliarde la începutul anului.

Printre investitorii implicați se numără Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, fondul suveran MGX din Abu Dhabi și T. Rowe Price.

Aceasta este a doua mare ofertă de tip tender pentru OpenAI în mai puțin de un an, după tranzacția de 1,5 miliarde cu SoftBank din noiembrie.

Noua rundă consolidează statutul OpenAI drept cea mai valoroasă companie privată din lume, depășind SpaceX, evaluată recent la 456 miliarde dolari.

Pe fondul competiției intense pentru specialiști în inteligență artificială, OpenAI folosește aceste vânzări secundare pentru a recompensa angajații și a-i păstra pe termen lung, evitând deocamdată listarea la bursă.

Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
Samsung și OpenAI au anunțat un parteneriat menit să accelereze dezvoltarea infrastructurii globale de inteligență artificială. Colaborarea aduce la aceeași masă expertiza Samsung în...
OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
OpenAI anunță Sora, o rețea socială pentru iPhone care funcționează ca un fel de TikTok cu videoclipuri 100% generate de AI. Noua platformă vine ca o extensie a celebrului generator video...
#inteligenta artificiala, #openAI, #SpaceX, #Elon Musk , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac inconjurul lumii
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vremurile sunt grele, dar românii tot înmatriculează firme și PFA-uri. Numărul societăților nou înființate e mai mare cu aproape 20% față de aceeași perioadă din 2024
  2. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă vrea lege pentru muncitorii străini. Acuză statul român că procesează prea greu actele lucrătorilor veniți din alte țări
  3. OpenAI a ieșit în piață cu o nouă rundă de vânzare de acțiuni. Valoarea companiei depășește astfel SpaceX a lui Elon Musk, făcând-o cea mai puternică companie privată din lume
  4. Shein joacă la nivel mare. „Atacă” piața din Franța, dar nu doar online, ci și cu magazine fizice, inclusiv în centrul Parisului
  5. „Când dronele sunt deasupra teritoriului național, trebuie să le dăm jos. Inclusiv cu rachete de sute de mii de dolari”. Viziunea unui specialist asupra noilor legi ale apărării
  6. Un laureat al Premiului Nobel îl atacă dur pe Trump. Dezvăluie cine este vinovatul surpriză pentru criza din SUA
  7. ”Lovitura de ciocan” a lui Trump dată celei mai bogate țări din lume. Efectul năucitor pentru un stat neutru
  8. Generația Z nu va rămâne fără locuri de muncă din cauza Inteligenței Artificiale. Cele 3 meserii care vor fi și mai profitabile în viitor. Și nu-ți trebuie diplomă universitară
  9. Troianul bancar Klopatra lovește Android: mii de telefoane compromise în Europa
  10. Apple lansează iOS 26.0.1: update urgent pentru problemele noilor iPhone 17