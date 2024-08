Opera One: Noul browser iOS promite o experiență modernizată și integrată cu inteligență artificială

Opera a lansat versiunea finală a browserului său modernizat, Opera One, pe platforma iOS, după o perioadă de testare beta de câteva săptămâni.

Noul browser aduce o serie de funcționalități și modificări de design care îmbunătățesc experiența utilizatorului. Printre cele mai notabile noutăți se numără bara de căutare plasată în partea de jos a ecranului, inspirată de designul introdus de Safari, și integrarea asistentului AI, Aria.

Ce oferă Opera One pentru iOS

Opera One vine cu o serie de opțiuni personalizabile pentru navigare, inclusiv stilurile Standard Navigation și Fast Action Button, permițând utilizatorilor să aleagă modul de utilizare preferat. În plus, swipe-ul în jos pentru a accesa bara de căutare este similar cu funcția Spotlight pe iOS, oferind o metodă rapidă și intuitivă de a căuta informații. Browserul oferă acum și opțiuni de completare automată personalizate, afișate sub caseta de căutare, pentru a simplifica și accelera procesul de găsire a informațiilor.

Printre modificările de design, Opera One ascunde automat barele de navigare când faci scroll pe o pagină, oferind o experiență de vizualizare fullscreen. De asemenea, fluxul de știri a fost înlocuit cu o vizualizare în carusel care afișează știri personalizate și scoruri live. Asistentul AI Aria, lansat inițial în mai 2023 și integrat în versiunea iOS în august 2023, primește acum capacitatea de a răspunde la comenzi vocale și de a genera imagini, aducând o nouă dimensiune de interacțiune.

Opera One se bucură deja de popularitate, cu peste 50 de milioane de descărcări pe iOS din 2020 până în prezent. Cu toate acestea, creșterea anuală a browserului a încetinit în ultimii ani. Cu toate acestea, schimbările de reglementare din Uniunea Europeană care obligă iOS să ofere utilizatorilor opțiuni de alegere a browserului implicit au dus la o creștere semnificativă a descărcărilor în T2 2024. Opera mizează pe aceste actualizări și pe integrarea funcțiilor AI pentru a recâștiga interesul utilizatorilor și a stimula creșterea pe termen lung.

