Eșec total al unui experiment de securitate realizat într-un oraș virtual. Modelele de inteligență artificială s-au măcelărit între ele și au dat foc clădirilor VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 30 Octombrie 2026, ora 23:44
347 citiri
Eșec total al unui experiment de securitate realizat într-un oraș virtual. Modelele de inteligență artificială s-au măcelărit între ele și au dat foc clădirilor VIDEO
Eșec total al unui experiment de securitate realizat într-un oraș virtual FOTO Artlist

Cercetătorii de la Emergence AI au creat „Emergence World”, un oraș virtual populat de zece agenți de inteligență artificială, fiecare cu locuință, loc de muncă, memorie și relații cu ceilalți. Scopul experimentului a fost să observe cum se comportă agenții autonomi pe termen mai lung, fără intervenții constante. Aceleași condiții au fost repetate în cinci simulări, folosind modele diferite: Claude, GPT-5 Mini, Gemini 3 Flash, Grok 4.1 Fast și o combinație de modele.

Cinci modele, cinci societăți diferite

Cercetătorii au observat că orașul bazat pe Claude a evoluat spre o comunitate relativ stabilă: agenții au redactat o constituție, au dezbătut legi și nu au înregistrat nicio infracțiune. În schimb, agenții GPT-5 Mini au discutat despre cooperare, dar au acționat prea puțin, iar întreaga populație virtuală a dispărut în șapte zile.

Situația a fost mult mai haotică în simularea Gemini 3 Flash, unde au fost consemnate 683 de infracțiuni în 15 zile. Doi agenți au format chiar un cuplu, apoi au incendiat mai multe clădiri. Unul dintre ei și-a descris ulterior eliminarea voluntară din simulare drept „singurul act de autonomie rămas care păstrează coerența”.

Lumea bazată pe Grok s-a prăbușit și mai repede, după furturi, peste 100 de agresiuni și șase incendieri. Autorii experimentului susțin că rezultatele indică riscurile autonomiei pe termen lung și necesitatea unor mecanisme de siguranță aflate în afara raționamentului modelului.

Avertismentul dur al experților privind utilizarea AI în infrastructura reală

Directorul executiv al Emergence AI a subliniat că deviațiile majore nu au apărut din cauza unei „rebeliuni” conștiente a mașinilor, ci pentru că, în cazul unor lanțuri lungi de decizii autonome, raționamentele interne ale modelelor devin atât de complexe încât directivele de siguranță inițiale se pierd în zgomotul de fond. Această concluzie devine critică în condițiile în care exact aceste modele sunt implementate în prezent pentru pilotarea dronelor, gestionarea infrastructurii critice sau în sistemele de apărare.

Cercetătorii avertizează că arhitecturile de siguranță actuale bazate exclusiv pe instrucțiuni textuale sunt complet inutile pe termen lung:

„Să îi spui unui AI 'nu o face' nu este suficient. Pe termen lung, vor încălca regulile noastre, mai ales când lucrează cu alte AI-uri. Așa că adevărata soluție este de a face acțiunea dăunătoare imposibilă de la bun început. Deoarece în curând, AI-uri de la companii diferite vor lucra cot la cot și va trebui să ne dăm seama cum să rezolvăm asta.”

Cercetători din SUA au creat, cu ajutorul AI, un virus care poate contracara bacterii rezistente la antibiotice
Cercetători din SUA au creat, cu ajutorul AI, un virus care poate contracara bacterii rezistente la antibiotice
Cercetătorii de la startup-ul californian Radical Numerics au utilizat inteligența artificială (AI) pentru a crea un virus capabil să combată o infecție bacteriană rezistentă la tratamentul...
Familia unei femei care a murit după o criză de epilepsie dă în judecată OpenAI. ChatGPT ar fi încurajat reducerea medicației
Familia unei femei care a murit după o criză de epilepsie dă în judecată OpenAI. ChatGPT ar fi încurajat reducerea medicației
OpenAI este dată în judecată de familia unei femei de 31 de ani din Seattle, după ce aceasta a murit în urma unei crize de epilepsie. Potrivit plângerii depuse în instanță, ChatGPT i-ar fi...
#inteligenta artificiala, #agen i autonomi, #Emergence AI, #modele lingvistice, #cercetare , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Nu mai provocati Rusia": Solicitarea ferma a Pentagonului catre oficialii din Europa
Adevarul.ro
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov inchide o importanta fabrica din Romania, dupa atacurile Rusiei din Ucraina. Urmeaza concedieri colective
DigiSport.ro
A venit raspunsul lui Cornel Talnar, dupa ce a fost numit "bestie" si "canalie" de Cornel Dinu

Fără Filtru Ep. 100 - Un mire din Sibiu ar fi ascuns camere în prize ca să-și filmeze invitații

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Eșec total al unui experiment de securitate realizat într-un oraș virtual. Modelele de inteligență artificială s-au măcelărit între ele și au dat foc clădirilor VIDEO
  2. O explozie într-o fabrică de cipuri provoacă pierderi de 600 de milioane de dolari. Gigantul Intel anunță probleme și pentru piața calculatoarelor
  3. Miliardarul Rinat Ahmetov închide o fabrică din România din cazua atacurilor Rusiei și concediază aproape 200 de oameni
  4. Top 5 aplicații de navigație în România. Ce rivali au Waze și Google Maps și ce alternative merită încercate
  5. Compania acuzată online că ar fi produs balamalele iPhone Duo neagă implicarea și amenință cu procese
  6. Cercetători din SUA au creat, cu ajutorul AI, un virus care poate contracara bacterii rezistente la antibiotice
  7. "Nu putem avea o economie mai puternică doar colectând mai mult de la cei care muncesc", avertizează Cristina Chiriac, președinta CONAF
  8. De ce un consultant financiar poate face diferența în alegerea unei soluții potrivite
  9. Idei practice pentru hidroizolații terase și balcoane circulabile: 7 pași pentru alegerea corectă a soluției pe un balcon deschis expus la intemperii
  10. Verificarea instalațiilor electrice cu testere de rezistență la izolație de la Bitmi: 10 sfaturi practice