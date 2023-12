Profesoara de 40 de ani care face cursuri online gratuite pentru a intra în domeniul inteligenței artificiale: "Lucrurile se schimbă rapid"

Mulți dintre angajați sunt preocupați de restructurări și nevoia de recalificare pentru a rămâne relevant într-o piață a muncii schimbătoare.

Temerile au legătură și cu evoluția tehnologică rapidă și cu integrarea inteligenței artificiale în diverse industrii.

Unii au început deja să facă cursuri pentru a nu fi luați pe nepregătite. Este cazul unei profesoare, relatat de publicația Business Insider.

Evrim Kanbur, în vârstă de 40 de ani, fost lector universitar, se reprofilează și studiază cu normă întreagă din februarie prin cursuri online gratuite, cu speranța că va lucra în domeniul inteligenței artificiale.

Ea spune că este dificil să faci o schimbare în carieră, dar își dorește ca mai mulți oameni de vârsta ei să înceapă să studieze inteligența artificială.

Business Insider a verificat înregistrările sale la cursuri, veniturile și locurile în care a lucrat până acum.

"Am avut mai multe joburi de-a lungul anilor. Am fost auditor la Deloitte, manager de dezvoltare de afaceri la Riot Games și, mai recent, lector la trei universități diferite din Shanghai, China.

După ce am trăit în China timp de 10 ani, am observat că site-urile web aici sunt sortite parțial uitării, oamenii preferând aplicațiile WeChat. Am realizat că lucrurile se schimbă rapid. Știam că, pentru a rămâne în pas cu aceste schimbări sau măcar să le urmez, ar trebui să fiu familiarizată cu inteligența artificială.

În 2020, am decis să încep să învăț să programez. M-am gândit: „Dacă nu fac asta acum, când o voi face?” Dar abia anul trecut am luat serios acest lucru în considerare. Din februarie, studiez cu normă întreagă. Mă reprofilez pentru a intra în industria inteligenței artificiale."

"Pentru a face asta, am făcut o alegere conștientă de a spune nu altor lucruri. A spune nu însemna că trebuia să renunț la predarea cursurilor de finanțe, economie și marketing digital.

Pentru a plăti facturile, obțin venituri pasive din cursurile online pe care le înregistrez în prealabil pentru platforma de e-learning Udemy, lucru pe care îl fac din 2017. Acest lucru îmi aduce undeva între 900 și 3,000 de dolari pe lună. Variază."

Reprofilarea a fost destul de dificilă

"Reprofilarea nu este ceva ușor de făcut. Trebuie să te asiguri că studiezi și păstrezi cunoștințele.

Este ca și cum ai comprima un program de patru ani de la MIT într-un an intensiv de studiu. În afară de învățarea programării prin cursuri online pe edX și Free Code Camp, am studiat programare, informatică, fizică și matematică.

Acele două platforme au cursuri de la Universitatea Harvard și MIT și m-au ajutat enorm. Ambele sunt complet gratuite și asta înseamnă că pot învăța în ritmul meu. Ideal, într-un an voi fi pregătită să aplic pentru poziții de dezvoltator AI full stack."

"Am 40 de ani și nu sunt sigură cum se vor desfășura lucrurile pe piața muncii. Vom vedea încotro mă va duce, este încă prea devreme să spunem.

Evident, aș vrea să lucrez pentru o companie precum OpenAI, cine nu ar vrea?

Există și o motivație emoțională pentru dorința mea de a intra în domeniul inteligenței artificiale. În copilărie, bunica mea suferea de demență. M-am întrebat de ce încă nu avem soluții sau tratamente pentru aceasta.

În loc să folosesc doar ChatGPT, vreau cu adevărat să explorez în profunzime modelele de limbaj de mari dimensiuni, cum funcționează acestea și interacționează cu principiile neuroștiinței, astfel încât să pot găsi o modalitate de a contribui la domeniul cercetării neuroștiințifice din spatele demenței.

S-ar putea considera nebunesc să fac asta în mijlocul carierei, în timp ce toți prietenii mei se căsătoresc sau le merge bine. Dar vreau să fac asta acum și sunt fericită că rămân consecventă acestei decizii.

Aș dori să existe mai mulți oameni care studiază programare și codificare la vârsta mea."