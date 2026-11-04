Un profesor american avertizează că nici meseria de instalator nu te va proteja pe tine sau pe copiii tăi de inteligența artificială. Cele patru lucruri care ar putea face diferența

Inteligența artificială nu va dispărea, iar oamenii trebuie să găsească modalități de a se adapta unei lumi în care aceasta va avea un rol tot mai important. Cum ne vom putea câștiga existența într-o societate dominată de AI?

Printre soluțiile vehiculate se numără învățarea utilizării noilor tehnologii sau alegerea unei meserii care presupune muncă fizică și care, aparent, nu poate fi automatizată.

Ethan Mollick, profesor la Universitatea din Pennsylvania, contestă însă această din urmă strategie și avertizează că nici meseriile practice nu oferă protecția pe care mulți o așteaptă în fața inteligenței artificiale.

Mollick este profesor de management la Wharton, una dintre cele mai influente școli de afaceri din lume, și a devenit unul dintre cei mai apreciați specialiști care explică ce poate face deja inteligența artificială și ce înseamnă acest lucru pentru oamenii care trebuie să lucreze alături de ea.

Noua sa carte, „Co-Existence” („Coexistență”), susține că modelele de inteligență artificială evoluează mult mai repede decât înțeleg majoritatea oamenilor, iar singura modalitate de a face față acestei accelerări este să învățăm să conviețuim cu ele. Asta înseamnă să acceptăm că multe dintre lucrurile pe care le putem face astăzi vor fi mai puțin utile în viitor și să ne concentrăm asupra calităților pe care le avem deja și pe care inteligența artificială nu le poate reproduce.

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Peter Kafka, de la Business Insider, a discutat cu Mollick despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă, asupra viitorului copiilor noștri și despre ce se întâmplă atunci când sistemele prin care angajații învață o meserie încep să se destrame. Următorul text este un fragment editat al conversației.

Peter Kafka: Oamenilor care se tem pentru locurile lor de muncă sau pentru viitorul profesional al copiilor li se spune să devină experți în inteligență artificială sau să aleagă meserii pe care aceasta nu le poate înlocui, precum instalator sau asistent medical. Este un sfat util?

Ethan Mollick: Nu cred că este foarte util. În primul rând, această strategie funcționează până când apare PlumBot 6000 (un robot instalator). Nu sunt specialist în robotică, dar experții în robotică pe care îi cunosc au trecut de la afirmații precum „modelele lingvistice de mari dimensiuni nu vor putea niciodată să...” sau „actualul boom al inteligenței artificiale nu are nicio legătură cu robotica, roboții sunt greu de construit” la „de fapt, există ceva aici”.

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Nu știu ce ne rezervă viitorul. Nu cred că știe nimeni, iar acest lucru poate fi fie liniștitor, fie extrem de neliniștitor atunci când îl auzi de la un expert în inteligență artificială.

Să ne uităm la domeniul care s-a schimbat cel mai mult: programarea. Știm deja că acest domeniu se transformă. Dar nici măcar nu este clar dacă vor exista mai multe sau mai puține locuri de muncă pentru programatori. Știm că activitatea lor se va schimba și va continua să se schimbe. Scrierea unui cod fără erori este acum mai puțin importantă decât capacitatea de a concepe ceea ce vrei să construiești.

Mulți programatori sunt mai mulțumiți de munca lor decât au fost vreodată. Alții sunt mai nemulțumiți. Sunt meserii în continuă transformare.

În carte vorbesc despre patru calități care îți pot oferi cel puțin un avantaj.

Cunoștințele aprofundate: să cunoști foarte bine un anumit domeniu, pentru că această expertiză îți permite să obții rezultate mai bune decât inteligența artificială.

Cunoștințele variate: să ai informații despre cât mai multe domenii diferite.

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Un lucru pe care îl observ în companii este că angajații ajung să preia atribuții din alte specializări: programatorii fac muncă de design, designerii se ocupă de programare, iar specialiștii în marketing elaborează planuri de afaceri. Cu cât știi mai multe lucruri din domenii diferite, chiar dacă nu le stăpânești în profunzime, cu atât mai mult te poate ajuta inteligența artificială.

Apoi există discernământul și simțul estetic. Inteligența artificială produce foarte mult conținut. Ce împiedică rezultatele să devină produse de slabă calitate? Capacitatea ta de a aprecia ce merită ales și ce nu.

Și, în cele din urmă, inițiativa și capacitatea de a acționa. Nu cred că „a învăța să folosești inteligența artificială” mai înseamnă mare lucru în acest moment. Am testat toate metodele prin care încercăm să-i învățăm pe oameni să utilizeze aceste instrumente. Niciuna dintre tehnicile respective nu mai funcționează.

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Formularea comenzilor pentru inteligența artificială începe să semene tot mai mult cu activitatea de management. Nu mai trebuie să folosești formule magice pentru a determina sistemul să facă ceva. În schimb, îi precizezi: „Acesta este produsul pe care vreau să-l obțin, acestea sunt criteriile după care voi evalua calitatea, așa trebuie să-l testezi și iată ce vreau să-mi arăți pe parcurs. Realizează cinci variante diferite, dintre care să pot alege”.

Acestea par vești bune pentru cineva aflat la jumătatea carierei, care are experiență, discernământ și și-a perfecționat competențele profesionale. Dar cum îți dezvolți toate aceste calități dacă ești la început de drum, într-o lume în care inteligența artificială îți spune: „Mă ocup eu de cercetare. Scriu eu în locul tău”?

Există două probleme. Una ține de oameni, ca indivizi, iar cealaltă de instituțiile care ar trebui să-i pregătească profesional.

La nivel individual, ne place să transferăm altora sau tehnologiei efortul de a gândi și de a rezolva probleme. Așa suntem construiți. Tehnologia a fost întotdeauna despre eliminarea muncii neplăcute. Nimeni nu regretă că a trebuit să spele vasele manual după ce și-a cumpărat o mașină de spălat vase.

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Nimeni nu vrea să-și bată singur untul.

Copiii mei nu mai învață scrierea de mână cu litere de tip cursiv. Eu nu știu să folosesc rigla de calcul.

Problema este că nu ne pricepem să alegem ce activități ar trebui să delegăm tehnologiei. Aici apare și problema celor care trișează la teme, lăsând inteligența artificială să facă toată treaba.

Apoi sunt instituțiile. Există două mari sisteme prin care oamenii învață să practice o meserie.

Primul este educația din licee și universități. În prezent, aceste sisteme au probleme, dar vom găsi soluții. Inteligența artificială poate fi un meditator foarte bun și știm cum să evaluăm oamenii fără ajutorul ei: îi punem să lucreze într-o sală de clasă, cu o foaie de examen, sau purtăm o conversație cu ei.

Cred că vom avea un sistem de educație mai bun, în care elevii și studenții vor beneficia de îndrumare individuală cu ajutorul inteligenței artificiale în afara orelor, iar în clasă vor participa la activități practice și interactive.

Ceea ce mă îngrijorează este celălalt sistem: ucenicia și învățarea direct la locul de muncă.

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Trimit tinerii să lucreze într-o bancă, într-o firmă de consultanță, într-o companie de audit sau la o reprezentanță auto, iar ei învață așa cum au făcut-o generațiile de dinaintea lor.

Primesc sarcini repetitive și neplăcute, sunt plătiți prost și, uneori, sunt tratați abuziv. În schimb, învață competențe, își formează relații profesionale și deprind lucruri practice, pentru că sunt puși să le facă efectiv.

Managerii de nivel mediu au, la rândul lor, pe cineva care să preia sarcinile mai puțin plăcute. Chiar dacă nu ești un mentor prea bun, tinerii tot învață cum funcționează lucrurile. Dacă demonstrează că se descurcă bine, avansează. Astfel se formează următoarea generație de angajați valoroși. Acest sistem a funcționat remarcabil timp de câteva mii de ani.

Acum, întregul mecanism s-a destrămat, pentru că interesele celor implicați nu mai sunt aliniate.

Pentru un angajat junior, cea mai bună strategie pare să fie să folosească inteligența artificială pentru orice, deoarece aceasta se descurcă mai bine decât el. Angajații aflați la început de carieră sunt mult mai puțin pricepuți în utilizarea acestor instrumente, pentru că introduc toate informațiile în Claude și preiau rezultatele generate de acesta. Cum ar putea să-și dea seama dacă un raport este bun sau prost? Nu și-au dezvoltat încă discernământul necesar.

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În același timp, managerii se întreabă: „De ce să apelez la un stagiar când inteligența artificială poate rezolva problema în locul meu, mai repede și la un cost mai mic?”

Iar conducerea companiilor gândește astfel: „De ce aș încetini acest proces? De ce aș accepta rezultate mai slabe din partea stagiarilor?”

Mecanismul de formare profesională funcționa ca un cerc virtuos, dar acum este complet distrus.

Va trebui fie să introducem mai multă educație formală – multe dintre activitățile de birou, care presupun muncă intelectuală, vor trebui să semene mai mult cu meserii precum sudura sau instalațiile, care presupun pregătire într-o școală profesională –, fie companiile vor trebui să ia în serios mentoratul și să-l transforme într-o practică reală.

Acest lucru necesită timp și reduce productivitatea pe termen scurt, dar avantajul este că formezi angajați tineri, pregătiți să preia responsabilități.

Teama mea este că firmele vor spune pur și simplu: „Vom angaja doar oameni cu experiență”.

Aici apare pericolul cel mai mare. Se întrerupe formarea noilor specialiști, iar în timp nu va mai avea cine să-i înlocuiască pe cei cu experiență.

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