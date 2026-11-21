Patru elevi din Statele Unite au ajuns să fie înconjurați de polițiști înarmați, încătușați și percheziționați după ce un sistem de inteligență artificială instalat într-o școală a confundat o pungă de Doritos cu un pistol. Incidentul, petrecut în octombrie 2025, a ajuns acum în instanță, iar tinerii susțin că au rămas cu traume în urma intervenției.

Cazul a avut loc la un liceu din statul american Maryland, unde autoritățile folosesc un sistem AI pentru identificarea automată a armelor în imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Pe 20 octombrie 2025, mai mulți membri ai echipei de fotbal american terminaseră antrenamentul și așteptau să fie luați acasă. Antrenorul le oferise pungi de chipsuri, iar unul dintre elevi, Taki Allen, avea câteva asupra sa.

În timp ce adolescenții stăteau în apropierea unor mese de picnic, șase mașini de poliție au ajuns la școală cu semnalele luminoase pornite. Mai mulți agenți au scos armele și le-au cerut elevilor să ridice mâinile.

Potrivit documentelor depuse în instanță, tinerii au fost obligați să îngenuncheze, apoi au fost încătușați și percheziționați.

Sistemul AI indicase o probabilitate de 90% că obiectul era o armă

Alerta a fost generată de Omnilert Gun Detect, un program care analizează imaginile camerelor de supraveghere și încearcă să identifice arme de foc.

În acest caz, sistemul a interpretat o pungă de chipsuri drept o armă, indicând un nivel de încredere de 90%.

Potrivit plângerii, alerta a continuat să fie transmisă chiar și după ce personalul școlii și poliția au analizat imaginea și au constatat că identificarea era greșită.

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Cei patru elevi au deschis un proces împotriva companiei Omnilert, a poliției locale, a autorităților școlare și a unor persoane implicate în intervenție. Ei susțin că au fost reținuți și percheziționați ilegal, în urma unei combinații de erori tehnologice și decizii umane.

Documentele judiciare citează și o analiză a inspectorului general pentru educație din Maryland, potrivit căreia peste 99% dintre alertele generate de Omnilert în școlile din Baltimore County au fost false și nu necesitau intervenția poliției.

Elevii afirmă că incidentul le-a provocat atât dureri fizice, din cauza cătușelor, cât și probleme emoționale.

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