Ani risipiți în școlile clasice. Experții în tehnologie avertizează că sistemul de învățământ nu mai este de actualitate după dezvoltarea inteligenței artificiale

Jad Tarifi, fondatorul primei echipe Google de IA generativă, avertizează că doctoratele pot fi „ani aruncați pe fereastră”, pentru că tehnologia evoluează prea rapid. Diplomele tradiționale își pierd valoarea, iar succesul viitorului va depinde mai mult de creativitate, specializare și conexiuni umane decât de titluri academice.

Declarațiile lui Tarifi vin în contextul în care CEO-ul OpenAI, Sam Altman, spune că ChatGPT poate deja să performeze la nivelul experților cu doctorat, iar Bill Gates recunoaște că IA evoluează într-un ritm care îl surprinde chiar și pe el.

„IA însăși va deveni depășită până să termini un doctorat. Chiar și lucruri precum aplicarea IA în robotică vor fi rezolvate până atunci”, a declarat Jad Tarifi, fondatorul primei echipe Google de IA generativă, pentru Business Insider, citată de Antena 3 CNN.

Acesta este el însuși deținătorul unui doctorat în IA în 2012, când domeniul era mult mai puțin răspândit. Dar astăzi, la 42 de ani, spune că timpul ar fi mai bine petrecut studiind un subiect mai nișat, legat de IA, cum ar fi IA pentru biologie.

„Învățământul superior așa cum îl știm este pe cale să devină depășit”, a spus Tarifi. „Succesul în viitor nu va veni din acumularea de diplome, ci din cultivarea unor perspective unice, a autonomiei, a conștientizării emoționale și a legăturilor umane puternice. Îi încurajez pe tineri să se concentreze pe două lucruri: arta de a se conecta profund cu ceilalți și munca interioară pentru a se conecta cu ei înșiși”, a spus el.

Chiar meseriile considerate mai dificile cum sunt cea de medic sau avocat ar putea fi influențate de IA încât studenții pot doar să „arunce pe fereastră” ani din viață, a mai adăugat Tarifi.

„În sistemul medical actual, ceea ce înveți la facultatea de medicină este învechit și bazat pe memorare”, a spus el.

Mark Zuckerberg, îndoieli privind utilitate actualului sistem educativ

Mai mulți lideri din tehnologie și-au exprimat recent îngrijorarea că creșterea costurilor școlilor, alături de programele educaționale depășite, creează furtuna perfectă pentru o forță de muncă nepregătită.

„Nu sunt sigur că facultatea îi pregătește pe oameni pentru joburile pe care trebuie să le aibă astăzi”, a spus Mark Zuckerberg în podcastul This Past Weekend cu Theo Von, în aprilie. „Cred că există o problemă mare cu asta, iar toate problemele cu datoriile studenților sunt… foarte mari.

A devenit oarecum un subiect tabu să spui: ”Poate că nu toată lumea are nevoie să meargă la facultate”, și pentru că există multe joburi care nu cer asta… oamenii mai mult ca sigur încep să accepte asta mai mult acum decât acum zece ani”, a adăugat Zuckerberg.

Mai mult, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a spus că cel mai recent model IA al companiei sale poate deja să performeze la niveluri echivalente cu cele ale unei persoane cu doctorat. „GPT-5 se simte exact ca și cum ai vorbi cu un expert la nivel de doctorat în orice domeniu”, a spus Altman la începutul acestei luni. „Un model ca GPT-5 ar fi fost practic de neimaginat în orice altă perioadă din istorie”, a spus Altman.

