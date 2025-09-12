Semnal de alarmă cu privire la inteligența artificială: De ce nu se poate pune bază pe informațiile oferite de chatboți

Modelele lingvistice mari precum ChatGPT folosesc ca surse din care își extrag informațiile discuții deschise pe forumuri și în diverse comunități de pe rețelele sociale, situație ce ridică mari semne de întrebare cu privire la acuratețea informațiilor pe care le oferă.

De asemenea, Wikipedia, platformă deschisă, care nu oferă informații oficiale, este foarte folosită în răspunsurile oferite de inteligența artificială.

Cu atât mai mari sunt riscurile de a primi informații greșite de la chatboți pentru profesioniștii din diverse domenii, care ar trebui să ia decizii pentru desfășurarea activității lor doar în baza unor informații verificate.

Punctele slabe ale inteligenței artificiale

O cercetare realizată în vara lui 2025 de site-ul de analiză economică Visual Capitalist, consultată de Risco.ro, arată cât de mult se bazează chatboții pe conținutul generat de utilizatori, ridicând întrebări cu privire la punctele slabe ale instrumentelor de inteligență artificială de top din prezent.

Potrivit acestei analize, LLM-urile (large language models) precum ChatGPT și Perplexity fac referire cel mai mult la Reddit și Wikipedia pentru informații. Pentru datele geografice, chatboții citează frecvent Mapbox și OpenStreetMap.

Analiza a tras aceste concluzii pe baza a 150.000 de citări LLM.

Semne de întrebare legate de acuratețea informațiilor

Reddit conduce lista cu o frecvență de citare de 40,1%, urmat de Wikipedia cu 26,3%.

Urmează YouTube și Google, cu 23,5%, respectiv 23,3%.

Apoi, cu procente cuprinse între 21% și 10%, sunt citate ca surse pentru informațiile folosite de modelele de inteligență artificială: Yelp, Facebook, Amazon, Tripadvisor, Mapbox, Openstreetmap și Instagram.

Cu procente mai mici, de sub 10%, apar în lista surselor de informații și Mapquest, Wallmart, E-bay, Linkedin, Quora, Homedepot, Yahoo, Target și Pinterest.

Acest lucru evidențiază cât de des se bazează LLM-urile pe discuții deschise pe forumuri și conținut întreținut de comunitate, domenii ce oferă o bogăție de cunoștințe generate de utilizatori, dar natura lor de editare deschisă ridică îngrijorări cu privire la acuratețe și părtinire.

Dependența ridicată semnalează că modelele de inteligență artificială pot amplifica orice narațiuni sunt cele mai vizibile sau discutate popular - chiar dacă nu sunt întotdeauna verificate.

Principalele riscuri

Cele mai mari trei riscuri majore ale bazării pe conținut generat de utilizatori pot consta în:

Dezinformare și propagarea zvonurilor: Întrucât conținutul nu este întotdeauna moderat de experți în domeniu, inteligența artificială poate repeta în mod accidental afirmații incorecte sau părtinitoare.

Amplificarea camerei de ecou: Narațiunile populare, dar neverificate, se pot repeta în cazul în care câștigă teren, mascând surse mai puțin vizibile, dar mai precise.

Lipsa autorității: În special pentru subiecte importante (sănătate, drept, finanțe), site-urile generate de utilizatori nu au supravegherea editorială necesară pentru a oferi îndrumări fiabile.

