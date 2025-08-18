Sfatul unui șef de la Amazon pentru propriul copil ca să reușească în era inteligenței artificiale: "I-am spus să dezvolte această abilitate, cea mai importantă"

Contrar credinței populare, nu vei avea nevoie de o diplomă în învățarea automată sau de alte abilități tehnice avansate pentru a reuși în viitorul apropiat, spune Matt Garman, CEO-ul Amazon Web Services.

Pe măsură ce tot mai multe instrumente bazate pe inteligență artificială sunt integrate la locul de muncă, angajatorii vor pune accent pe angajați cu „abilități soft” precum creativitatea și adaptabilitatea, a declarat Garman pentru CNBC în cadrul emisiunii Closing Bell Overtime. Sfatul său pentru propriul copil, un elev care urmează să intre în ultimul an de liceu, a fost clar: dezvoltă-ți gândirea critică la facultate, indiferent ce materie studiezi.

„Cred că unul dintre scopurile de a merge la facultate este să-ți construiești gândirea critică,” a spus Garman. „Nu este atât despre dezvoltarea de competențe tehnice, ci mai degrabă despre cum devii un gânditor critic. În anumite privințe, cred că aceasta va fi cea mai importantă abilitate pe viitor.”

Abilitățile de gândire critică vor fi, în opinia lui, cheia succesului în era AI pentru majoritatea oamenilor.

„Vei avea nevoie să fii creativ. Vei avea nevoie să gândești critic. Și vei avea nevoie să fii flexibil,” a spus Garman. „Cred că abilitatea de a învăța lucruri noi și de a te adapta va fi la fel de importantă ca orice competență pe care o vei dobândi.”

Pe măsură ce lista de sarcini și competențe pe care instrumentele AI le pot reproduce continuă să crească aproape zilnic, companii precum Amazon, unde lucrează Garman, au anunțat planuri de reducere a forței de muncă și de integrare a mai multor instrumente AI în următorii ani.

Dar cercetările arată că AI nu poate concura cu intelectul uman atunci când vine vorba de gândirea critică și creativitatea necesare pentru generarea de idei noi și luarea deciziilor nuanțate. Poate fi „cea mai valoroasă abilitate a viitorului” pentru angajați, mai ales pentru cei care trebuie să selecteze și să rafineze rezultatele generate de AI, a spus Sam Altman, CEO OpenAI, în cadrul unui eveniment la Howard University.

„AI poate genera multe idei excelente, dar ai nevoie de un om care să spună: ‘Acesta este lucrul pe care oamenii îl doresc,’” a explicat Altman.

Studenții își pot exersa și aplica gândirea critică în aproape orice domeniu de studiu, iar adulții pot să o îmbunătățească prin obiceiuri zilnice, de la jocuri de strategie până la punerea mai multor întrebări, arată cercetările. Mai multe cursuri online promit să dezvolte gândirea critică și abilitățile de comunicare, inclusiv unul oferit gratuit de Harvard University prin platforma edX.

Odată dezvoltate aceste abilități, le poți demonstra angajatorilor actuali sau viitori prin exemple de probleme complexe rezolvate la locul de muncă sau prin întrebări gândite, care arată curiozitatea și competențele tale de comunicare, spune expertul LinkedIn Andrew McCaskill.

Alte abilități importante: adaptabilitatea și comunicarea

Garman subliniază două alte abilități soft esențiale pentru prezent și viitor: capacitatea de a te adapta rapid la tehnologii noi, inclusiv instrumente și agenți AI, și comunicarea eficientă cu colegii și clienții.

Comunicarea este un domeniu în care oamenii au un avantaj față de AI, mai ales în ceea ce privește interpretarea semnalelor sociale, empatia, inteligența emoțională, ascultarea activă și oferirea de feedback relevant.

„Aceste abilități sunt importante azi. Cred că vor fi la fel de importante, dacă nu chiar mai importante în viitor,” a spus Garman.

Pe măsură ce angajatorii integrează tot mai multe instrumente AI, recrutorii caută în mod special candidați care să aibă adaptabilitatea necesară pentru a ține pasul cu schimbările tehnologice.

Instrumentele AI pot prelua multe sarcini administrative, dar majoritatea clienților „încă vor să vorbească cu o persoană” și să primească atenție personală și perspective de la un om, a adăugat Garman, potrivit cnbc.com.

„Abilitățile sociale vor continua să fie extrem de importante pentru mult timp,” a concluzionat el.

