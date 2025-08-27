Un profesor de la Universitatea Columbia spune că aceste trei obiceiuri te vor face mai inteligent

Multe cercetări arată că creierul tău are de câștigat atunci când îți forțezi propriile limite FOTO Pixabay

Câteva mici schimbări zilnice îți pot stimula creierul într-un mod semnificativ. Ți-ar plăcea să fii mai inteligent? Neuroștiința ne spune că există alegeri simple pe care le poți face zilnic pentru a-ți îmbunătăți creierul și a-ți spori inteligența.

Este valabil și invers: dacă faci alegeri greșite, în timp vei eroda sănătatea propriului creier. Avertismentul vine de la T. Alexander Puutio, profesor asociat la Universitatea Columbia, antreprenor și expert în leadership.

Într-o postare pe Psychology Today, el descrie cinci obiceiuri zilnice care îți pot uza inteligența și alternativele care, dimpotrivă, îți pot stimula puterea cerebrală. Iată doar trei dintre ele:

1. Provoacă-te

Multe cercetări arată că creierul tău are de câștigat atunci când îți forțezi propriile limite. Puutio spune că îți poți îmbunătăți inteligența dacă îți tratezi creierul ca pe un mușchi ce poate fi dezvoltat în timp.

Așa cum observă el, asta presupune o mentalitate de creștere — convingerea că abilitățile tale mentale pot evolua și se pot îmbunătăți în timp. Cercetările arată că oamenii cu o astfel de mentalitate chiar își pot dezvolta abilitățile. În schimb, cei care au o mentalitate fixă și cred că abilitățile lor vor rămâne mereu la același nivel, ajung de obicei să își confirme singuri această convingere.

Ads

2. Dormi suficient

Este greu de exagerat importanța somnului pentru sănătatea creierului. „Decenii de cercetări arată că somnul este mult mai mult decât o simplă perioadă de repaus sau o rundă nocturnă de numărat oi virtuale”, scrie Puutio.

„Dacă îl sari, îți degradezi performanța în moduri măsurabile — funcțiile executive se tocesc, iar luarea deciziilor are de suferit.”

El mai precizează că studiile arată cum chiar și cantități mici de privare de somn se acumulează rapid și pot începe să afecteze funcțiile cognitive. Adesea renunțăm la somn pentru că ni se pare că altceva este mai important. Ne înșelăm.

3. Fii selectiv cu oamenii alături de care îți petreci timpul

Warren Buffett dă adesea sfatul de a-ți petrece timpul cu oameni care se comportă mai bine decât tine. Petrecând timp cu ei, vei fi motivat să te ridici la nivelul lor. În schimb, dacă stai cu oameni care se comportă mai rău decât tine, vei fi atras în jos la nivelul lor.

Ads

Neuroștiința confirmă că Buffett are dreptate. Puutio compară compania nepotrivită (în viața reală sau pe rețelele sociale) cu echivalentul mental al unei cutii de bomboane lăsate pe birou atunci când încerci să mănânci sănătos. În cele din urmă, vei ceda și vei lua una.

„Același lucru se întâmplă și cu mintea”, scrie el. „Dacă o expui constant la informații negative, bârfe, scandaluri și distrageri mărunte, ea se va adapta inevitabil în jos.”

În schimb, petrece timp cu oameni care te provoacă și te inspiră și care au o atitudine pozitivă față de viață. Alegerea companiei potrivite îți va direcționa creierul pe drumul corect. În plus, te va încuraja să te provoci singur — primul obicei bun de pe această listă. Asta înseamnă un dublu beneficiu pentru creierul tău, scrie inc.com.

Ads