Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

Medicul Tudor Ciuhodaru ne avertizează că înțepăturile de albine pot fi letale.

Tot el mai spune că acestea devin mai agresive din cauza căldurii.

„Un bărbat de 56 de ani a ajuns în șoc anafilactic după ce a fost înțepat de mai multe albine. Înțepătura poate fi letală! Atenție, din cauza căldurii albinele pot deveni mai agresive. Intervenția rapidă este esențială, iar adrenalina e regina terapiei în cazurile grave”, a scris luni, 25 august, Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

Medicul ne oferă și un mic ghid de supraviețuire, cu „10 lucruri care ne pot salva viața”.

Ce să nu faci în astfel de situații

„1. Albina nu atacă dacă nu este agresată. Nu le provocați! Sunt într-o continuă căutare de apă, dar vă vor înțepa atunci când se simt amenințate.

2. Albinele devin agitate și pot ataca când intră în contact cu mirosurile neplăcute sau culorile vii.

3. Albinele nu tolerează mirosul de transpirație și alcool, dar sunt atrase de parfumurile florale.

4. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului și înțeapă.

5. După înțepătură albina lasă acul în țesuturi la locul înțepăturii. Viespea poate înțepa de mai multe ori în mai multe locuri și nu lasă ac.

6. Veninul (cam 0,3 mg/insectă) este toxic (melitina și fosfolipaza A) și poate provoca reacții alergice.

7. Dacă ați fost înțepat pot apărea imediat 3 tipuri de situații:

a) nici o reacție - la prima înțepătură, sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul pentru declanșarea reacției alergice sau e un organism „imunizat” prin expunere repetată, așa cum se întâmplă la apicultori;

b) reacție inflamatorie ușoară/moderată-locală (strict în jurul înțepăturii) sau locoregională (la distanță de locul înțepăturii, dar doar până la articulația situată deasupra sau dedesubtul locului respectiv), cu durată de maxim câteva zile;

c) reacție sistemică (Edem Quincke sau șoc anafilactic) - cu apariție extrem de rapidă (minute) după înțepătură și evoluție potențial letală.

8. Pentru tratamentul reacțiilor ușoare sau moderate e suficient toaletă locală la locul înțepăturii și aplicarea de gheață local, eventual unguente cu substanțe antiinflamatorii. Se pot administra antihistaminice. Rareori e necesară corticoterapia.

9. În reacțiile severe adrenalina e regina (și dozele mari de corticosteroizi).

10. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă”, mai transmite medicul.

Tudor Ciuhodaru ne mai recomandă să nu folosim produse cosmetice cu miros extrem de puternic.

„Rețineți.

1. Nu purtați culori atractive pentru albine (gama galben-portocaliu).

2. Nu folosiți produse cosmetice cu miros extrem de puternic (în special cu esențe dulci, fructate și vanilate).

3. Nu consumați în aer liber alimente și sucuri dulci, alcool sau legume și fructe.

4. Dacă sunteți alergic (mai ales la înțepătura de albină și viespe) trebuie să aveți (mai ales în sezonul cald) la dumneavoastră adrenalina autoinjectabilă.

5. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă”, adaugă medicul.

