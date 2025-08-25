Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 11:55
775 citiri
Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”
Albine Foto: Pixabay

Medicul Tudor Ciuhodaru ne avertizează că înțepăturile de albine pot fi letale.

Tot el mai spune că acestea devin mai agresive din cauza căldurii.

„Un bărbat de 56 de ani a ajuns în șoc anafilactic după ce a fost înțepat de mai multe albine. Înțepătura poate fi letală! Atenție, din cauza căldurii albinele pot deveni mai agresive. Intervenția rapidă este esențială, iar adrenalina e regina terapiei în cazurile grave”, a scris luni, 25 august, Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

Medicul ne oferă și un mic ghid de supraviețuire, cu „10 lucruri care ne pot salva viața”.

Ce să nu faci în astfel de situații

„1. Albina nu atacă dacă nu este agresată. Nu le provocați! Sunt într-o continuă căutare de apă, dar vă vor înțepa atunci când se simt amenințate.

2. Albinele devin agitate și pot ataca când intră în contact cu mirosurile neplăcute sau culorile vii.

3. Albinele nu tolerează mirosul de transpirație și alcool, dar sunt atrase de parfumurile florale.

4. Este suficient să fie agitate câteva albine care atacă un om sau un animal că imediat toate se alătură grupului și înțeapă.

5. După înțepătură albina lasă acul în țesuturi la locul înțepăturii. Viespea poate înțepa de mai multe ori în mai multe locuri și nu lasă ac.

6. Veninul (cam 0,3 mg/insectă) este toxic (melitina și fosfolipaza A) și poate provoca reacții alergice.

7. Dacă ați fost înțepat pot apărea imediat 3 tipuri de situații:

a) nici o reacție - la prima înțepătură, sunt necesare minim două contacte ale organismului cu veninul pentru declanșarea reacției alergice sau e un organism „imunizat” prin expunere repetată, așa cum se întâmplă la apicultori;

b) reacție inflamatorie ușoară/moderată-locală (strict în jurul înțepăturii) sau locoregională (la distanță de locul înțepăturii, dar doar până la articulația situată deasupra sau dedesubtul locului respectiv), cu durată de maxim câteva zile;

c) reacție sistemică (Edem Quincke sau șoc anafilactic) - cu apariție extrem de rapidă (minute) după înțepătură și evoluție potențial letală.

8. Pentru tratamentul reacțiilor ușoare sau moderate e suficient toaletă locală la locul înțepăturii și aplicarea de gheață local, eventual unguente cu substanțe antiinflamatorii. Se pot administra antihistaminice. Rareori e necesară corticoterapia.

9. În reacțiile severe adrenalina e regina (și dozele mari de corticosteroizi).

10. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă”, mai transmite medicul.

Tudor Ciuhodaru ne mai recomandă să nu folosim produse cosmetice cu miros extrem de puternic.

„Rețineți.

1. Nu purtați culori atractive pentru albine (gama galben-portocaliu).

2. Nu folosiți produse cosmetice cu miros extrem de puternic (în special cu esențe dulci, fructate și vanilate).

3. Nu consumați în aer liber alimente și sucuri dulci, alcool sau legume și fructe.

4. Dacă sunteți alergic (mai ales la înțepătura de albină și viespe) trebuie să aveți (mai ales în sezonul cald) la dumneavoastră adrenalina autoinjectabilă.

5. Învățați să folosiți (dumneavoastră și anturajul) adrenalina autoinjectabilă”, adaugă medicul.

Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu: Dacă nu aș fi fost interzis, azi vorbeam de „Pacea de la București”. Ce declarații a mai făcut extremistul la IPJ
Călin Georgescu a declarat, la ajungerea la IJP Ilfov, unde trebuie să dea cu subsemnatul în urma măsurii controlului judiciar, că dacă nu ar fi fost „interzis”, s-ar fi vorbit acum...
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, 25 august, că social-democrații sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt...
#intepatura albine, #adrenalina, #pericole sanatate vara, #albine, #intepaturi albina, #recomandari medici canicula , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Biserica, centrul unui noi scandal după ce doi preoți au fost surprinși consumând narcotice și dansând la bară. Ce decizie a luat Arhiepiscopia FOTO/VIDEO
  2. Ministrul Transporturilor din Turcia, amendat după ce s-a filmat conducând cu 225 km/h pe autostradă. Elogia infrastructura realizată de guvern VIDEO/FOTO
  3. Premierul Norvegiei a ajuns la Kiev. „Un semn puternic de solidaritate” FOTO/VIDEO
  4. Ce trebuie să facem dacă suntem înțepați de albine. Medic: „10 lucruri care ne pot salva viața”
  5. Când s-ar putea încheia războiul din Ucraina. Calendarul prezentat de JD Vance
  6. Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
  7. UPDATE Cea mai rece dimineață din ultimii 50 de ani. Unde s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului în România
  8. Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”
  9. Fost candidat la președinție, audiat de poliție pentru că ar fi încercat să racoleze online un minor de 15 ani pentru sex VIDEO
  10. Îndemnul unui fost colonel NATO pentru Ucraina: „Schimbați jocul pentru a atinge obiectivele”