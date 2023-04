Și-au prezentat echipamentul printre rechini. Ce echipă a alea această variantă inedită FOTO

Inter Miami, echipa la care fostul fotbalist englez, David Beckham, este acționar majoritar a ales o variantă inedită de a-și prezenta echipamentul.

Clubul din Florida a finalizat o campanie în care a promovat utilizarea responsabilă a plasticului și impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra habitatului oceanic.

Pe lângă campania de marketing digital unică, gruparea lui Beckham face echipă cu University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța rechinilor pentru ecosistemul oceanic.

Prima echipă a Inter Miami CF a purtat kiturile One Planet în ediție limitată de Ziua Pământului, pe 22 aprilie, în deplasare, împotriva echipei Houston Dynamo, meci pierdut azi noapte, scor 0-1.