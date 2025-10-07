Fotbalistul de la Inter pe care Chivu "l-a regenerat". "Mă face să o iau razna!"

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 09:12
Fotbalistul de la Inter pe care Chivu "l-a regenerat". "Mă face să o iau razna!"
Gazzeta dello Sport scrie despre marea schimbare pe care a adus-o Cristian Chivu în cariera jucătorului de la Inter.

Federico Dimarco are un start de sezon excelent, iar Christian Vieri a declarat: "Federico Dimarco are niște centrări care mă fac să o iau razna. I-am spus și lui personal, mă înnebunește. De asta îl las să îmi poarte numărul 32".

Ce s-a schimbat în cariera fotbalistului? Antrenorul. Într-un articol din Gazzeta dello Sport se vorbește despre marea schimbare pe care a adus-o Chivu.

"În urmă cu un an, Dimarco era înlocuit după doar o oră de joc. În acest sezon, Chivu îl lasă adesea să joace întreaga partidă, iar fotbalistul a găsit continuitate. Rezultatul? Cel mai bun start din ultimii trei ani", scriu italienii.

„Nu am nimic împotriva lui Inzaghi”, a declarat fundașul, dar este clar că faptul că joacă întreaga partidă îi oferă mai multă încredere. Chivu a înțeles acest lucru și îi acordă acum mult mai mult timp pe teren.

Cifrele lui Dimarco

Anul trecut, Dimarco a fost integralist în 7 partide. În acest sezon, el a ajuns deja la trei meciuri complete în opt apariții. Antrenorul l-a păstrat pe teren pentru 90 de minute împotriva celor de la Slavia Praga și Cremonese, iar Fede i-a răsplătit încrederea cu goluri și pase decisive în ultimele partide.

Schimbarea este radicală și clară, reflectată mai ales în statistici:

  • primul în Serie A la pase-cheie (22) – mai mult decât Nico Paz, Yildiz, Pulisic și De Bruyne;
  • primul la centrări încercate (52) și la centrări reușite (23);
  • primul la ocazii mari create (9).

Gazzeta dello Sport mai scrie:

Dimarco este acum un jucător regenerat, și datorită muncii lui Chivu. Până acum, a adunat 570 de minute în primele opt apariții din campionat și Liga Campionilor, unde a fost titular în ambele meciuri.

Dimarco a lăsat în urmă ultimele luni ale sezonului trecut și mai ales finala Ligii Campionilor pierdută cu 5-0, când a fost criticat pentru golul primit marcat de Douè. „Gata cu trecutul”, a declarat înainte de meciul cu Slavia. „Contează doar prezentul”. Și, până acum, prezentul lui Dimarco este unul excelent.

#Inter Milano, #Gazzetta dello Sport, #Cristi Chivu, #federico dimarco , #stiri fotbal
