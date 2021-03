Chinezii fac probleme liderului din Italia, Inter Milano. Un sponsor important s-a retras de la echipa dupa 25 de ani

"Vom mentine o legatura cu Inter, dar numele nostru nu va mai fi pe tricou (n.r. - din sezonul viitor)", a declarat Marco Tronchetti Provera, directorul general al Pirelli, in cadrul emisiunii La Politica Nel Pallone.Tricoul echipei Inter a devenit inconfundabil din 1995, cand numele Pirelli a aparut pe pieptul jucatorilor. In cadrul acestei colaborari, echipa a castigat un trofeu al Ligii Campionilor, unul al Cupei UEFA , unul al Cupei Mondiale a cluburilor, cinci titluri nationale, de patru ori Cupa Italiei si tot de atatea ori Supercupa Italiei.Potrivit Calcio Finanza, Inter a primit in partea producatorului de anvelope aproape un sfert de miliard de de euro, insemnand o medie de peste noua de milioane de euro pe sezon. Inter Milano trece prin momente dificile din cauza problemelor financiare ale actionarului majoritar, grupul chinez Suning. Clubul la care evolueaza portarul Ionut Radu are nevoie de un sponsor care sa-i asigure o suma de 30-35 de milioane de euro pe an, potrivit estimarilor presei italiene.CITESTE SI: