Bucurie nebună la Inter Milano. Fotbaliștii au dansat pe manele românești VIDEO

Inter Milano a cucerit al 20-lea titlu de campioană a Italiei din istoria sa, după ce a reuşit să o învingă la limită, cu scorul de 2-1, pe marea sa rivală AC Milan, luni seara, în derby-ul etapei a 33-a din Serie A.

Fundaşul italian Francesco Acerbi (18) şi atacantul francez Marcus Thuram (49) au marcat golurile victoriei lui Inter în partida de pe San Siro graţie căreia gruparea "nerazzurra" îşi va putea imprima a doua stea pe tricourile sale, din sezonul viitor.

Pentru AC Milan, învinsă pentru a şasea oară consecutiv în "Derby della Madonnina", a înscris prin englezul Fikayo Tomori, în minutul 80.

Finalul jocului a fost marcat de altercaţii între jucători, care au condus la eliminarea a trei fotbalişti, doi de la AC Milan (Davide Calabria, Theo Hernandez) şi unul de la Inter (Denzel Dumfries).

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului Inter s-a distanţat la 17 puncte de AC Milan, ocupanta locului secund în clasament, având astfel asigurat titlul de campioană.

Echipa antrenată de Simone Inzaghi a semnat luni a 27-a victorie în 33 de etape, pe parcursul cărora a înregistrat un singur eşec, în luna septembrie, în faţa modestei Sassuolo.

Inter Milano este a doua echipă din istoria fotbalului italian care atinge borna de 20 de "scudetti" cucerite, după Juventus Torino, campioană a Italiei de 36 de ori. AC Milan are la rândul ei în palmares 19 titluri cucerite în Serie A.

Fotbaliștii de la Inter au dat drumul la o petrecere nebună la vestiar, iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu jucătorii dansând în horă pe ritmurile unei manele românești, ”Made in Romania”, melodia lui Ionuț Cercel.

Mijlocașul turc Hakan Calhanoglu a fost cel care a promovat melodia în vestiar, recunoscând că este una dintre preferatele sale.

Hakan Çalhanoğlu’s influence on this squad must be talked about.

Always playing “Made in Romania” 🤣 pic.twitter.com/rIHZ7A1vnM