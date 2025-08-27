Veste tristă în legătură cu Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter Milano

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 27 August 2025, ora 21:28
216 citiri
Veste tristă în legătură cu Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter Milano
Massimo Moratti FOTO Inter FR

Massimo Moratti, fostul președinte al lui Inter Milano, se află internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului Humanitas din Rozzano, din cauza unei pneumonii severe.

Potrivit informațiilor oficiale, deși nu este într-o condiție critică, starea sa este serioasă, iar medicii au fost nevoiți să-l intubeze, după ce acesta a început să aibă dificultăți majore în a respira singur, scrie Gazzetta dello Sport.

Moratti a împlinit 80 de ani în luna mai, aniversare celebrată cu o petrecere-surpriză organizată de copiii săi, pe moșia familiei din Imbersago. La eveniment au participat aproape toți marii fotbaliști care au scris istorie sub conducerea sa: de la Ronaldo, Vieri, Recoba și Pirlo, până la eroii Tripletei istorice din 2010.

Figura legendară a clubului nerazzurro, Massimo Moratti a preluat conducerea Interului în 1995, continuând moștenirea tatălui său, Angelo Moratti – cel care a creat echipa de vis „La Grande Inter” din anii ’60. Moratti l-a succedat pe Ernesto Pellegrini (recent decedat) și a scris istorie în 2010, conducând Inter către o performanță unică în fotbalul italian: câștigarea în același sezon a Champions League, Scudetto-ului și Cupei Italiei.

În total, sub mandatul său, Inter a cucerit 16 trofee.

#Inter Milano, #massimo moratti, #Cristi Chivu, #pneumonie , #stiri fotbal
