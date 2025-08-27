Veste tristă în legătură cu Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter Milano

Massimo Moratti, fostul președinte al lui Inter Milano, se află internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului Humanitas din Rozzano, din cauza unei pneumonii severe.

Potrivit informațiilor oficiale, deși nu este într-o condiție critică, starea sa este serioasă, iar medicii au fost nevoiți să-l intubeze, după ce acesta a început să aibă dificultăți majore în a respira singur, scrie Gazzetta dello Sport.

Moratti a împlinit 80 de ani în luna mai, aniversare celebrată cu o petrecere-surpriză organizată de copiii săi, pe moșia familiei din Imbersago. La eveniment au participat aproape toți marii fotbaliști care au scris istorie sub conducerea sa: de la Ronaldo, Vieri, Recoba și Pirlo, până la eroii Tripletei istorice din 2010.

Figura legendară a clubului nerazzurro, Massimo Moratti a preluat conducerea Interului în 1995, continuând moștenirea tatălui său, Angelo Moratti – cel care a creat echipa de vis „La Grande Inter” din anii ’60. Moratti l-a succedat pe Ernesto Pellegrini (recent decedat) și a scris istorie în 2010, conducând Inter către o performanță unică în fotbalul italian: câștigarea în același sezon a Champions League, Scudetto-ului și Cupei Italiei.

În total, sub mandatul său, Inter a cucerit 16 trofee.

