"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 09:27
1918 citiri
"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
Cristian Chivu Foto: X / @frattesiditalia

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A.

Torinezii au nouă puncte din trei meciuri şi sunt lideri în clasament, Interul lui Chivu rămâne cu trei puncte şi e pe locul 7.

Inter a trecut la conducere, scor 3-2, prin golul lui Marcus Thuram din minutul 76. Fratele lui Marcus, Kephren, a egalat pentru Juventus, în minutul 82, înscriind cu o lovitură de cap, pentru ca Adzic să marcheze primul său gol în Serie A, în al doilea minut de prelungire, şi Juventus să se impună la limită, cu 4-3 în Derby d’Italia.

Marcus Thuram a fost surprins râzând împreună cu fratele lui după golul de 4-3 al lui Juventus.

„E normal ca Thuram să râdă pe teren alături de fratele lui la 4-3?”, l-a întrebat un jurnalist italian pe Chivu.

Antrenorul român a răspuns: „N-am văzut nimic, nu știu contextul, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Dar să încetăm cu controversele, nu e bine pentru nimeni.

Să vorbim despre ce am văzut. Sunt interesat să înțeleg mai bine ce s-a întâmplat în unele momente din meci. Atitudinea echipei a fost cea potrivită, în opinia mea. Am pus-o pe Juventus în dificultate. În repriza a doua a fost o dominare clară, însă nu am știut cum să profităm.”

Gestul lui Marcus Thuram a fost aspru criticat pe rețelele sociale:

”Thuram, ești o deziluzie”

”Uitați-vă ce face!” / ”Să fie dat afară”

”Înțeleg că sunt frați și pot apărea astfel de momente, dar Marcus Thuram trebuia să evite să pară amuzat după un eșec”

”E scandalos ce face Thuram”

”Inter pierde 3-4 și Marcus Thuram râde cu fratele lui?”.

Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
După un start perfect de campionat, 5-0 cu AC Torino, Cristian Chivu a pierdut meciurile cu Udinese și Juventus din campionat. Pe Chivu îl așteaptă acum partidele cu Ajax Amsterdam, din...
Premieră istorică la meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu
Premieră istorică la meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu
Liga italiană a anunțat marți că arbitrul derby-ului Juventus Torino – Inter Milano va fi echipat, în premieră, cu o cameră video. Microcamera de înaltă rezoluție va fi montată pe...
#Inter Milano, #Cristi Chivu, #juventus, #serie A , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
  2. Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO
  3. Supermeci de box la Las Vegas: "lupta anului", o partidă care va rămâne în memoria istoriei acestui sport VIDEO
  4. "Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
  5. Evoluție superbă pentru gimnasta din România, calificată cu prima notă în finală la Cupa Mondială
  6. România, prezență "simbolică" la Mondialele de atletism: încă o dată suntem departe de finală
  7. Jucătoarea de tenis din România, 0-6 în finala de la San Sebastián. Cu câți bani s-a ales
  8. Decizia de neînțeles a italianului Mandorlini: bătaie de joc la adresa lui Deac?
  9. Surpriză: CFR Cluj, încurcată de „lanterna roșie”. Debut de coșmar pentru Marcus Coco. Ce s-a întâmplat cu Zouma și Isalami
  10. PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă