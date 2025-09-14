"Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-4, cu Juventus Torino, în etapa a treia din Serie A.

Torinezii au nouă puncte din trei meciuri şi sunt lideri în clasament, Interul lui Chivu rămâne cu trei puncte şi e pe locul 7.

Inter a trecut la conducere, scor 3-2, prin golul lui Marcus Thuram din minutul 76. Fratele lui Marcus, Kephren, a egalat pentru Juventus, în minutul 82, înscriind cu o lovitură de cap, pentru ca Adzic să marcheze primul său gol în Serie A, în al doilea minut de prelungire, şi Juventus să se impună la limită, cu 4-3 în Derby d’Italia.

Marcus Thuram a fost surprins râzând împreună cu fratele lui după golul de 4-3 al lui Juventus.

„E normal ca Thuram să râdă pe teren alături de fratele lui la 4-3?”, l-a întrebat un jurnalist italian pe Chivu.

Antrenorul român a răspuns: „N-am văzut nimic, nu știu contextul, nu știu dacă s-a întâmplat ceva. Dar să încetăm cu controversele, nu e bine pentru nimeni.

Să vorbim despre ce am văzut. Sunt interesat să înțeleg mai bine ce s-a întâmplat în unele momente din meci. Atitudinea echipei a fost cea potrivită, în opinia mea. Am pus-o pe Juventus în dificultate. În repriza a doua a fost o dominare clară, însă nu am știut cum să profităm.”

Gestul lui Marcus Thuram a fost aspru criticat pe rețelele sociale:

”Thuram, ești o deziluzie”

”Uitați-vă ce face!” / ”Să fie dat afară”

”Înțeleg că sunt frați și pot apărea astfel de momente, dar Marcus Thuram trebuia să evite să pară amuzat după un eșec”

”E scandalos ce face Thuram”

”Inter pierde 3-4 și Marcus Thuram râde cu fratele lui?”.

Ads