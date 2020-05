Inter a anuntat oficial transferul definitiv al lui Mauro Icardi

Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al @PSG_inside 👉 https://t.co/zXvJPHwAiu#FCIM - Inter (@Inter) May 31, 2020

Inter Milano a anuntat in mod oficial transferul definitiv al varfului de 27 de ani la Paris. Italienii au scris si un comunicat de presa cu aceasta ocazie in care ii ureaza mult succes lui Icardi:"Inter Milano anunta prin aceasta cale transferul lui Icardi la formatie franceza PSG. Clubul nostru ii multumeste lui Mauro pentru cei 6 ani petrecuti aici pe San Siro. Ii uram mult succes in continuare in cariera sa frumoasa", punctau cei de la Inter.Presa din Franta scrie tot duminica faptul ca suma de transfer este una de 60 de milioane de euro.In cele 31 de meciuri jucate de sud-american in acest sezon la Paris, acesta a marcat 20 de goluri si a oferit si 4 pase de gol.Icardi a fost crescut la academia La Masia a lui FC Barcelona , apoi a ajuns la Sampdoria , inainte de a trece la Inter.D.A.