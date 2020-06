Inter i-a stabilit soarta lui Ionut Radu

Ziare.

com

Goalkeeperul imprumutat in acest sezon la Genoa, iar apoi la Parma urmeaza sa fie pastrat in lotul "nerazzurrilor" pentru sezonul urmator, scrie Gazzetta dello Sport.Ionut Radu va fi rezerva lui Samir Handanovic, al carui contract va fi prelungit pana in 2022.Cel de-al treilea portar din lotul lui Antonio Conte va fi Daniele Padelli.Ionut Andrei Radu (22 de ani) se afla in curtea lui Inter inca din 2013.I.G.