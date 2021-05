Drama cumplita traita de romanul care a luat titlul cu Inter Milano in Italia. Cum si-a pierdut sora

Portarul roman a fost introdus in repriza a doua a meciului castigat de milanezi, 5-1, cu Sampdoria si a devenit campionul Italiei. Viata sa ascunde insa si o drama cumplita, traita la varsta de 9 ani. Ionut Radu (23 de ani) nu apucase sa joace niciun meci pentru Inter. A facut-o acum pentru 45 de minute si a devenit campion in Serie A Pana sa ajunga campion al Italiei, drumul a fost greu pentru roman.Portarul a ajuns la Inter in 2013, jucand pentru grupele de juniori , iar in 2016 a bifat primul meci la echipa mare a milanezilor.Andrei Radu a inceput fotbalul la 8 ani la Viitorul Bucuresti. La varsta de 9 ani, avut parte de un moment dramatic in viata sa.Ema, sora sa mai mare a murit la doar 14 ani, din cauza unei boli de imunitate.Socul trait atunci l-a marcat pentru totdeauna pe portarul roman."Andrei simte ca Ema este ingerul lui pazitor. Se roaga mereu pentru ea, iar pe sub echipamentul de joc poarta intotdeauna un tricou imprimat cu poza ei.La un meci, de la juniori, cu Academia Hagi eram in spatele portii lui Andrei, iar Ianis Hagi se pregatea sa execute un penalty. Andrei s-a intors spre mine, s-a inchinat si mi-a zis: Ema e Sus si ma vegheaza! Voi apara. A parat sutul, apoi mi-a spus: Am simtit ca a fost o alta mina in calea mingii", spunea intr-un interviu pentru gsp mama lui Andrei Radu.Campion cu Inter, portarul roman are sanse mici sa continue cu echipa milaneza si in sezonul viitor.