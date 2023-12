Presa italiana socheaza: Moratti poate pleca de la Inter

Massimo Moratti, unul dintre cei mai cunoscuti patroni din fotbalul mondial, ar putea pleca de la Inter.

Cotidianul La Stampa este cel care anunta aceasta adevarata bomba ce s-ar putea produce in lumea fotbalului.

Sursa citata sustine ca Moratti ia in calcul varianta de a se retrage din fotbal, daca Federatia de Fotbal din Italia va decide sa retraga titlul acordat Interului in 2006, ca urmare a scandalului Calciopoli.

"Daca se va decide ca titlul sa fie luat din vistieria Interului, Moratti e dispus sa ia de fotbal, in forma de protest", anunta cotidianul italian. Echipa ar urma, insa, sa ramana tot familiei Moratti: "Locul lui ar urma sa fie luat de Angelomario, deja vice-presedinte".

Vestea vine ca un soc, dar e si putin probabil ca ea sa fie adevarat, din cel putin doua motive:

- Cotidianul La Stampa isi are sediul in Torino si este foarte apropiat de clubul Juventus.

- Moratti este unul dintre cei mai infocati patroni existenti in fotbal. A declarat in numeroase randuri ca traieste pentru Inter, al carui fan e de mic copil, de cand tatal sau era patronul gruparii milaneze.

"Cred ca se va lua decizia corect. Noi n-avem nicio legatura cu Calciopoli" - Massimo Moratti.

Controversa titlului din 2006

In 2006, ca urmare a scandalului Calciopoli, Juventus Torino a fost retrogradata din Serie A si a fost deposedata de titlurile cucerite fraudulos in 2005 si 2006.

Cel 2005 a ramas neacordat, in timp ce cel din 2006 a fost acordat Interului, care incheiase campionatul pe locul 3, dupa Juventus si AC Milan, si ea implicata in scandalul Calciopoli.

In ultimii ani, conducatorii lui Juventus au facut presiuni enorme ca titlul sa fie luat de la Inter, iar Federatia Italiana de Fotbal urmeaza sa dea o decizie finala in aceste zile, dupa ce Procuratura Italiana va incheia dosarul legat de marele scandal fotbalistic izbucnit in 2006 in Peninsula.

Massimo Moratti este patronul clubului Inter Milano din 1995. Cu el patron, "nerazzurrii" au cucerit:

Champions League (2010)

Cupa UEFA (1998)

Campionatul Mondial al Cluburilor (2010)

Serie A (2006, 2007, 2008, 2009, 2010)

Cupa Italiei (2005, 2006, 2010, 2011)

Supercupa Italiei (2005, 2006, 2008, 2010)

Din 1995 si pana acum, pe la Inter au trecut 5 romani: Mircea Lucescu, Adrian Mutu, Ianis Zicu, Cristi Chivu si Denis Alibec.

