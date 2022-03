Transfer surpriza la Inter (Video)

Campioana Italiei, Inter Milano, l-a achizitionat vineri, sub forma de imprumut de la Valencia, pe mijlocasul portughez Manuel Fernandes.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani a fost imprumutat pana in vara, cand "nerazzurrii" vor avea optiunea de a-l cumpara definitiv in schimbul sumei de 10 milioane de euro.

Inter a ales sa-l transfere pe Fernandes dupa ce Lazio a refuzat oferta facuta de milanezi pentru Cristian Ledesma.

Manuel Fernandes a mai jucat in cariera sa la Benfica (2004-2007), Portsmouth (2006, imprumut) si Everton (2006, 2008, imprumut). La Valencia a venit in 2007, "liliecii" platind pentru el 18 milioane de euro!

Jucatorul nascut la Lisabona a strans, pana in prezent, 4 selectii in nationala de fotbal a Portugaliei, pentru care a marcat un gol.

Este cel de-al doilea transfer facut de trupa antrenata de Jose Mourinho in aceasta iarna, dupa cel al macedoneanului Goran Pandev, venit liber de contract.

Urmariti, mai jos, ce poate face noul coleg al lui Cristi Chivu:

I.G.

