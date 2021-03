Care este noua emblema a lui Inter Milano

Noul logo, in care domina culorile originale ale clubului (albastru, negru si alb) contine doar literele I si M restilizate."Numele meu este istoria mea: I M FC Internazionale Milano", se poate citi in sloganul care insoteste imaginea noului logo, difuzata pe retelele de socializare.FOTO: Facebook / InterGruparea "nerazzura" a difuzat, totodata, un videoclip sub forma unei calatorii prin cele mai importante locuri ale orasului Mialano, alaturi de legende ale clubului, precum Javier Zanetti, Marco Materazzi, Maicon, Beppe Bergomi, Nicola Berti, Beppe Baresi si Riccardo Ferri, precum si sportivi de la alte discipline, precum baschetbalistul Marco Belinelli, ciclista Letizia Paternoster si surferul Leonardo Fioravanti.Aceasta schimbare de logo este destinata obtinerii unei noi identitati vizuale, gratie careia clubul lombard spera sa beneficieze de o mai mare internationalizare a marcii sale.Conform presei italiene, Inter Milano , club la care e legitimat in prezent portarul roman Ionut Radu , se pregateste sa puna capat colaborarii de peste 25 de ani cu sponsorul Pirelli, care ar putea fi inlocuit cu Evergrande, societatea imobiliara chineza care sustine fosta campioana a Chinei, Guangzhou FC.