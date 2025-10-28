Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:36
2737 citiri
Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
Cristi Chivu FOTO Inter News

Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de marți, 28 octombrie, implicat fiind un fotbalist al echipei Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu.

La ora 9:43, pe Via Bergamo în Fenegrò, în provincia Como, lângă Appiano Gentile, un bărbat în vârstă de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a fost lovit de o mașină. Șoferul era al doilea portar al echipei Inter Milano, Josep Martinez.

În ciuda intervenției serviciilor de urgență, inclusiv a elicopterelor, a unei ambulanțe și a carabinierilor, bărbatul în vârstă a fost declarat decedat la fața locului.

Martinez nu a fost rănit, dar era în stare de șoc. Ofițerii din cadrul filialei Cantù efectuează investigații pentru a reconstitui accidentul și a stabili răspunderea.

Conform unei reconstituiri inițiale, sumare, care este încă examinată de carabinieri, bărbatul din scaunul cu rotile și-ar fi putut schimba brusc direcția, posibil din cauza unei afecțiuni medicale, blocând calea vehiculului condus de fotbalist, care l-a asistat imediat pe bătrân.

În semn de doliu, Inter Milano a decis să anuleze conferința de presă a lui Chivu, programată pentru ora 14:00, ora Italiei.

Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
Final de etapă în Serie A: pe ce loc a ajuns Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu
Echipa italiană Lazio Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea torineză Juventus, în etapa a opta din Serie A. Toma Basic a înscris în minutul 9 pentru Lazio...
I-a dat o lecție lui Chivu și a răbufnit: ”A venit să ne omoare!”
I-a dat o lecție lui Chivu și a răbufnit: ”A venit să ne omoare!”
Echipa SSC Napoli a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, sâmbătă seara, în derby-ul etapei a opta a campionatului de fotbal al...
#Inter Milano, #tragedie, #Cristi Chivu, #accident, #conferinta , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
  2. Adrian Mutu, îngrozit de ceea ce a văzut în Liga 1: „Dezastru. Ca la liga a sasea”
  3. Șoc în Gruia: Dan Petrescu nu se întoarce! CFR Cluj s-a înțeles cu fostul selecționer al naționalei
  4. Căpitanul lui Real Madrid, desființat de tabăra Barcelonei: "Cine naiba e jucătorul ăsta? Un derbedeu!"
  5. Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
  6. Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”
  7. Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
  8. Incredibil ce-ar vrea să facă Rusia în 2032, la 10 ani după startul războiului din Ucraina
  9. Serie A: Juventus negociază cu antrenorul care și-a tatuat pe braț stema lui Napoli FOTO
  10. ”Probabil ne credem prea mari fotbaliști!” Reacție dură după Rapid - Slobozia