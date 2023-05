Miliardarul Niculae isi vinde fabricile - rusii sunt interesati sa le cumpere

Omul de afaceri Ioan Niculae vrea sa renunte la afacerile cu ingrasaminte chimice si negociaza cu rusii vanzarea combinatelor Interagro.

Miliardarul vrea sa renunte la ele din cauza cresterii costurilor de productie, pe fondul majorarii pretului gazelor. Potrivit acestuia, patru sau cinci fabrici vor fi vandute.

"M-a invins Guvernul. Nu ajuta deloc industriasii romani. Voi ramane, probabil, cu o singura fabrica. Suntem la faza in care facem schimb de documente. Partenerii doresc sa mute cu totul in Rusia doua dintre fabrici. Vorbim de sute de milioane de euro, dar nu pot da mai multe detalii pana cand nu vom realiza tranzactiile", a spus Niculae pentru Money.ro.

"In fiecare luna a venit cineva din Rusia, din America, fonduri de investitii si alte companii. E greu sa vinzi in perioada in care nu functionezi. Trebuie sa vinzi atunci cand ai avant. Exista interes din partea unor companii rusesti", a adaugat el.

Niculae a trimis deja in somaj 500 de persoane de la Nitroporos Fagaras, concedierile facand parte din planul de inchidere a tuturor combinatelor pe care le detine. In total, aproape 5.700 de persoane vor fi trimise in somaj.

Omul de afaceri se plange ca avansul costului de productie pe luna ianuarie este de 43-44% si este o consecinta a eliminarii facilitatilor pentru consumatorii de gaz cu statut intreruptibil. Astfel, de la 1 ianuarie, acestia sunt obligati sa cumpere din import 32% din gazul utilizat, la un pret cu 55% mai mare. De asemenea, redeventa la apa a crescut cu 1000%, iar, daca trage linie, costurile mari depasesc in ianuarie profitul Interagro pe anul trecut.

Ioan Niculae detine combinatele chimice Viromet Victoria, Amurco Bacau, Nitroporos Fagaras, Chemgas Slobozia, Donau Chem Turnu Magurele si Azochim Savinesti si este cel mai important jucator de pe piata de ingrasaminte din Romania.