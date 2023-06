Democrație prin telefon? Cine interceptează convorbirile pe WhatsApp, Telegram, Signal și Viber?

În condițiile în care programul de spionaj Pegasus a crescut cu 200% vânzările la telefoanele 2G în Israel, în România prioritatea "zero" devine achiziționarea de aparatură și softuri destinate interceptării comunicațiilor și pentru extragerea datelor din calculatoare și din telefoane mobile, tip "Apple, Alcatel, BlackBerry, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony". Investițiile au ajuns la aproape 1 milion de dolari!

Cât de sigure sunt aplicațiile WhatsApp și Telegram, știut fiind că Poliția Română deține deja un program de decriptare achiziționat cu 6,5 milioane de lei?

Cât de adevărat este că Signal și Viber nu pot fi interceptate?

Fără să îndemnăm la atitudini neconforme cu respectul față de lege, de ce autoritățile române au nevoie de interceptări?

Să fie un răspuns războiul din Ucraina sau nevoia de control asupra unei populații închise în casă, în timpul pandemiei COVID-19?

Nu cumva, indiferența autorităților față de problemele reale ale românilor vine și din siguranța oferită de informații secrete, potrivit cărora "nu sunt înregistrate situații de risc"?

Performanța software-ului pentru interceptări costă, cu atât mai mult cu cât "ștergerea mesajelor sau a contactelor nu mai rămâne un secret! Software-ul în discuție achiziționat poate recupera inclusiv datele șterse din mobile sau calculatoare. Urmărirea, potrivit caietului de sarcini prezentat la o licitație, se poate face și pe rețelele publice: modulul de procesare și analizare a artefactelor de tip Internet dispune și de motor de căutare și recuperare din spații nealocate ("funcții carver") pentru aplicații web, cum ar fi: Facebook, Google Drive, Google Chat, Skype, Dropbox, Torrent etc".

În mod cert, teama de a fi ascultat pe fir amplifică anxietatea și poate naște monștri! Poveștile cu privire la microfoanele ascunse în mașină sau în dormitor creează presiune psihică, de la "spionită" care alterează echilibrul psihic, asociată cu un ușor "sindrom de paranoia", până la transformarea unor oameni normali în agenți infiltrați sau dubli cu "misiuni divine"!

Experiența din teren demonstrează, însă, că teoria "zgomotelor pe fir", în timpul unei convorbiri telefonice, este falsă, tehnica fiind mult mai performantă!

În fapt, interceptarea este posibilă oriunde și oricum, în temeiul legii, vreau să cred, deși pot să existe și excepții!

Cine are nevoie de interceptări?

Apărarea intereselor naționale trebuie să rămână o prioritate! Dar cum poate fi explicat faptul că în timpul pandemiei de COVID-19 "serviciile de informații din România au făcut mai multe cereri de mandate de securitate națională decât au obținut în 2017 sau în 2018 și 2019 la un loc"?

Să fie vorba de o supraveghere a stării de spirit a românilor sau de o explozie a acțiunilor ce țin de crima organizată?

În fața nerespectării drepturilor românilor, cine previne abuzul?

Potrivit art.26 alin. (1) „autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată”. Cu o valoare deosebită, art.28 din Constituția României, prevede: „secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”.

În aceste condiții, cum este posibilă interceptarea?

Art.91 ind.1 din Codul de procedură penală reglementează interceptarea convorbirilor! "Interceptările și înregistrările pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport ale unor convorbiri ori comunicări se vor efectua cu autorizarea motivată a instanței, la cererea procurorului".

"Autorizarea poate fi prelungită în aceleași condiții, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăși 30 de zile. Durata maximă a înregistrărilor autorizate este de 4 luni".

Când este necesară interceptarea?

"Interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor pot fi autorizate în cazul infracțiunilor contra siguranței naționale prevăzute de Codul penal și de alte legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, în cazul infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție ori al unor alte infracțiuni grave care nu pot fi descoperite sau ai căror făptuitori nu pot fi identificați prin alte mijloace ori în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin mijloace de comunicare telefonică sau prin alte mijloace de telecomunicații".

Cine veghează însă asupra trădătorilor de țară?

Guvernele vin și pleacă, în timp ce datoria externă a României a trecut de 154 miliarde de euro!

Să fie interminabilele împrumuturi externe dovada că "economia duduie" sau o dovadă de "loialitate" a unora pentru Cancelariile străine?

Cine vrea să audă? Unde ar fi fost România dacă nu ar fi fost trădată și vândută?

Analiza de Intelligence are răspunsuri, chiar dacă cineva ridică deja din umeri!

Serviciile de informații, prietenii văzuți și nevăzuți, nu au o misiune ușoară!

Serviciile trebuie să vegheze, cu atât mai mult cu cât trebuie să rămână garantul pentru o Românie independentă! Cine se teme, însă, de serviciile secrete?

Cât de adevărat este că interceptarea îi vizează pe cei mici, dar nu și pe cei care solicită "comisionul" în timp ce strigă "Ciocul mic! Noi suntem la putere"?

Ce se mai aude despre cele 32 de contracte încheiate cu milioane de dolari pentru măști și izolete, apreciate, după încheierea achizițiilor, că nu sunt conforme cu standardele europene?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

