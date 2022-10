Gazoductul Bulgaria - Grecia se inaugurează la Sofia. Ursula Von der Leyen: ”Avem ce trebuie pentru a ne rupe energetic de Rusia”

Interconectorul de gaze dintre Grecia şi Bulgaria Europa se inaugurează sâmbătă, 1 octombrie, la Sofia, Europa făcând astel un pas important ca să reducă dependența de gazul rusesc.

La eveniment participă și premierul României, Nicolae Ciucă. Vor fi prezenţi oficiali ai Bulgariei, ai Greciei, Azerbaidjanului, dar și preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Lansarea interconectorului Grecia-Bulgaria este o etapă importantă pentru asigurarea necesarului în plan energetic.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen cu ocazia inaugurării gazoductului Bulgaria - Grecia: Uniunea Europeană a sprijinit acest proiect încă de la început politic și financiar. Energia înseamnă libertate. Această conductă schimbă jocul, avem ce trebuie pentru a ne rupe energetic de Rusia. Europa are suficient gaz pentru iarnă, Primul pas a fost diversificarea surselor. (...) Criza energetică este una foarte serioasă și cere din partea UE un răspuns comun. Ieri am decis să limităm profiturile anumitor companii energetice și să direcționăm către familii, potrivit tvr.ro

Europe has everything it needs to break free from Russian fossil fuels.

The inauguration of the 🇧🇬🇬🇷 interconnector is a game changer.

Together, let’s shape a strong and resilient energy Union.

