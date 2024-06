O faimoasă insulă italiană a rămas fără apă. Accesul turiștilor a fost interzis, iar localnicii primesc apă cu cisterna

Primarul unei insule italiene a decis să interzică accesul turiștilor, pentru că localnicii de-abia au suficientă apă pentru gospodăriile proprii. Decizia primarului Paolo Falco luată sâmbătă, 22 iunie, afectează mii de turiști care urmau să viziteze zilnic faimoasa insulă.

Ordinul de restricție a fost emis de autoritățile locale pe insula Capri, astfel că mii de turiști care urmau să o viziteze din Napoli, cel mai apropiat oraș, s-au trezit cu planurile date peste cap.

„Situația sanitară și de igienă este explozivă, am luat măsurile necesare, am activat celula de criză și am emis un ordin de restricție”, a declarat primarul Pauolo Falco, citat de The Guardian.

Mai multe feriboturi care se îndreptau spre insula Capri au fost întoarse din drum după decizia autorităților locale.

Insula Capri, din golful Napoli, are o populație aproximativ 13.000 de rezidenţi permanenţi, dar în lunile de vară populația crește foarte mult odată cu sosirea miilor de turiști.

Localnicii ar putea primi până la 25 litri de apă de la o cisternă pentru a face față situației de criză, potrivit Mediafax.

