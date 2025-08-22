Un interlop periculos a fost prins și adus în țară. A lovit cu sabia în cap un polițist, pe care l-a lăsat infirm

Un bărbat de 37 de ani din Suceava, condamnat la aproape 13 ani de închisoare pentru tentativă de omor, ultraj și trafic de persoane și urmărit internațional, a fost adus din Norvegia în România și încarcerat pentru executarea pedepsei. Acesta a atacat în 2017 un polițist cu sabia în timpul unei percheziții, provocându-i infirmitate, și a fost implicat în trafic de substanțe interzise.

”La data de 22 august 2025, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat și trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare”, a anunțat, joi seară, Poliția Română.

Bărbatul a fost adus din Norvegia și încarcerat, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

Potrivit sursei citate, în 17 iunie, în urma activităților operative comune realizate de către Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale - Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. și Serviciul de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, și autoritățile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare și în baza suportului informativ oferit, a fost depistat și arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat de 37 de ani.

Acesta era urmărit național și internațional, având emis, de către Tribunalul Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani și 8 luni pentru tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

A lovit cu sabia

În 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziții la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală și a brațului stâng, un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale - I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, punându-i viața în pericol și determinându-i o infirmitate și pierderea capacității de muncă, precum și încadrarea în gradul II de invaliditate.

De asemenea, în 2017, acesta a constrâns o persoană să vândă pliculețe cu substanțe interzise, aceasta fiind sechestrată și aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iași.

Ulterior, având în vedere modificările legislative și faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, polițiștii au întocmit un nou dosar penal pentru evadare, urmând a fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă.

Pentru exploatarea informațiilor obținute în activitatea de căutare, urmărire și arestare a bărbatului, polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliției Districtului Oslo-Regatul Norvegiei.

