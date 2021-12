Noi amenințări între interlopii din Iași. Ion Gangal: ”Care e de mers la cimitir, merge la cimitir, care e de mers la pușcărie, merge la pușcărie” VIDEO

Un nou război s-a iscat între interlopii din Iași. Interlopul Ion Gangal și-a amenințat rivalii pe Facebook.

Totul ar fi început după un scandal de săptămâna trecută când un grup de persoane din care ar fi făcut parte și nepoții lui Cosmos Tănase ar fi atacat în plină stradă o mașină în care se aflau câteva femei din clanul Gangal.

Ion Gangal: ”Eu, dacă mă duc la pușcărie, mă duc ca la mine acasă”

Liderul grupului, Ion Gangal, i-a avertizat pe cei din clanul Tănase că li se pregătește ceva rău, când fratele lui va veni acasă, amenințându-i că vor veni cu furci și topoare.

Într-o transmisiune live pe Facebook Iona Gangal a spus că urmează vremuri grele pentru câțiva indivizi care i-ar fi atacat trei fete din familie. Fără să lămurească la ce se referă exact, Ion Gangal a spus că este pregătit de atac și că trebuie neapărat să se răzbune după ce familia lui a fost „atinsă”, scrie BZI.ro.

Ads

„Eu vreau să ajungă live-ul ăsta la cine trebuie, se știu cei vinovați! Bă’, voi, ăștia, care v-ați luat de 3 femei! Trebuie să plătiți de la cel mai mic, până la cel mai mare. Nu rămâne așa! Eu nici numele nu vi-l pronunț, că nu vreau să vă dau valoare. Voi vreți să vă faceți nume pe spatele nostru. Nu aveți cum, noi am muncit pentru numele ăsta. Știe tot Iașul și toată România că eu am stat 25 de ani la pușcărie. Eu n-am intrat pentru găinării, am intrat pentru că am bătut, am tăiat și am omorât”, spune Ion Gangal.

Vrând să dea de înțeles că nu se teme de nimic, Ion Gangal le transmite rivalilor că este pregătit să intre din nou la pușcărie.

„Eu, dacă mă duc la pușcărie, mă duc ca la mine acasă. Pot să stau și pe viață, dar cu voi nu rămâne așa! Vine fratele meu acasă și vorbesc cu el, vedem ce facem, pentru că nu iau eu decizii singur! Dar ascultați ce spun: nu rămâne așa! Dacă v-ați luat de 3 femei… Ați avut noroc că nu eram acolo. Vă dădeam cu cioatele astea ale mele de vă băgam în mormânt”, a mai spus bărbatul.

Ads

Noi venim cu topoare și furci

Gangal a mai spus că el vrea o confruntare directă, nu un război online.

„Noi suntem mulți, numai rude, câți suntem, nu mai vorbesc despre prieteni și de alte alea. Noi suntem noi și… atât! Și încă ceva: noi suntem din familie de lingurari”, a transmis Ion Gangal.

Ion Gangal amenință că, la o eventuală confruntare, va veni pregătit cu furci și topoare.

„Noi suntem din neam de lingurari, noi nu venim cu spray-uri, noi venim cu furci, cu topoare, cu coase. Care e de mers la cimitir, merge la cimitir, care e de mers la pușcărie, merge la pușcărie. La urmă se vede. Noi cu Poliția nu avem nimic, să-și facă treaba. Eu nu mai am zi și noapte somn. Pe o parte din voi vă cunoaștem, vă știm, dar o să-i aflăm pe toți. Toți 60 care ați fost pe 3 femei, ați scos cuțitul la ele. Dacă erați niște țigani deștepți și cu capul pe umeri, nu se ajungea aici”, a spus în final Ion Gangal.

Ads