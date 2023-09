Amenințările unui interlop periculos în fața polițiștilor. ”Am 7 ani mandat, îmi mai iau 5 pentru voi! Îți dau 35 de bricege…! Mâine seară te tai!” VIDEO

Mulți polițiști și jandarmi au fost amenințați, vineri noaptea, cu acte de o violență extremă de un interlop din Târgu Jiu, condamnat la închisoare, în ultimii ani, pentru tâlhărie, scandaluri și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

De fiecare dată, au fost confiscate de la acesta macete, săbii și cuțite. Individul i-a înjurat și amenințat pe polițiști și jandarmi în autospeciala cu care a fost transportat la sediul Poliției Municipiului Tg-Jiu, după ce a fost încătușat și ridicat de la un restaurant unde lovise o persoană, scrie gorjonline.ro.

Interlopul nu a contenit cu amenințările nici în sediul poliției: ”Am 7 ani de pârnaie, mai fac 5 pentru tine, dar să moară mama mea și familia mea de nu te tai, te fac varză. O să plângă mă-ta de mila ta, o sa-ți dau 35 de bricege. O să vezi tu ce o să pățești, mă, câine”.

Individul a fost reținut 24 de ore, dar procurorii au dispus măsura controlului judiciar. Acesta este deja condamnat la un an și trei luni de închisoare cu executare și, luni, pe 4 septembrie, Curtea de Apel Craiova va pronunța decizia definitivă în acest caz.

Mai multe echipaje de poliție și jandarmerie, au intervenit vineri noapte, la Târgu Jiu, pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane care se aflau la o petrecere cu manele la un restaurant din oraș.

În momentul intervenției, Robert Chiriac, cel care lovise cu pumnii un tânăr, a devenit recalcitrant și agresiv cu polițiștii și jandarmii. În final, forțele de ordine au intrat în restaurant, l-au imobilizat și încătușat.

Atât pe timpul intervenției, dar și la sediul Poliției Municipiului Târgu-Jiu, interlopul a fost extrem de agresiv și a adresat amenințări cu acte de violență jandarmului care l-a imobilizat.

”Am lume tăiată cât nu ai tu bătută. Dacă mâine seară nu te tai, sunt un fraier.Te bat și mă duc la pușcărie. Îmi asum, că te contopesc. Desfă cătușele că te mierlesc! Ești gabor, ne întâlnim în oraș, am 300 de băieți. Su vă dau la m…. Să moară familia mea de mai dormi în patul tău, te tai. Da, mă, te ameninț, îmi asum. Ești o zdreanță. Mai mult de 24 n-ai ce să-mi faci. Mâine seară la ora asta îmi dă drumul. Mă-ta va plânge, te prind și te violez. N-o să te iert niciodată. Pe 4 mă duc la pușcărie, am definitivă. Mai mult de 24 de ore nu-mi dai, te execut! Mâine seară de tai”, sunt doar o parte din amenințările proferate de Chiriac la adresa unui jandarm, dar și a polițiștilor.

Cu privire la amenințările interlopului la adresa forțelor de ordine, a fost întocmit un alt dosar penal, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de ultraj, însă cercetările sunt efectuate de aceeași unitate de Parchet care a dovedit o clemență incredibilă față de interlop, mai scrie presa locală.

