Român terorizat de vecinul interlop: "Să-ți fie frică să suni la poliție pentru reclamații spune multe despre țara în care locuiești"

Una dintre problemele comune pe care le au cei care locuiesc la bloc se referă la conflictele cu vecinii. Cauza este adesea gălăgia, iar soluția pe care o găsesc cei deranjați este să sune la poliție.

Situația pare mai complicată când celor care fac reclamația le este teamă de urmări. Este situația descrisă de un român care îl descrie pe vecinul petrecăreț drept interlop.

"N-aș vrea să am probleme când trec pe stradă"

"Stau la curte si am o problemă cu un vecin mai interlop care începe seara pe la 21-22:00 să pună muzica la maxim, de se aude pe jumătate de strada. De obicei termină petrecerea următoarea zi, pe la 7-8 dimineața, nu contează ce zi a săptămânii e, dacă ai copil sau tre' să te duci la muncă.

Vreau să sun la poliție și nu știu dacă pot să sun la 112 pentru asta (fără să iau amendă) sau dacă trebuie să sun la locală.

O problemă ar fi că omul are legături și poate afla cine a sunat la poliție și n-aș vrea să am probleme când trec pe stradă. Mi se cere CNP-ul dacă sun la 112 sau locala? Pot da un nume fals? Cum procedez?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Dopuri pentru urechi sau să te muți într-o zonă mai liniștită"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi. Mulți cred că s-ar putea alege cu probleme dacă sună la poliție.

"Ca om cu experiență de Ferentari îți spun că ai două opțiuni: dopuri pentru urechi sau să te muți într-o zonă mai liniștită."

"Poate suna la 112 și sa dea date false. Eu am făcut asta de multe ori, dar eu sunam doar pentru că parcau unii aiurea."

"Acolo unde stăteam eu era un nene care se ocupa cu droguri și trafic de carne vie. Când a avut fi-su nuntă, a blocat trei străzi, inclusiv strada mea. Cineva de-acolo a chemat poliția. Primul echipaj și-a luat șpaga și a plecat, pretenari de altfel cu nenea interlop, a doua oară au venit cu echipaj de jandarmerie... scandal vreo oră după care au reluat distracția, străzile fiind tot blocate.

După câteva zile, aflăm că nenea care a îndrăznit să sune la poliție era la Universitar în stare gravă. Toată familia lui a fost terorizată până au luat decizia înțeleaptă și s-au mutat de acolo. Pe mine mă amuză teribil oamenii care nu pot pricepe că asemenea realități există și că în foarte multe cazuri autoritățile susțin clanurile astea mafiote. Mă mai amuză și când susțin cu atâta tărie că îți poți face dreptate, de parcă nu au văzut și ei la TV polițiștii, procurori și judecători la petreceri cu interlopi. E greu să te lupți pentru dreptate într-o țară profund coruptă, indiferent de ce-ți spun idealiștii de pe Reddit."

"Am rămas fără dinți, i-am dat în judecată, și tot eu am primit amendă"

"Eu mi-am luat bătaie de la niște băieți bine conectați, am rămas fără dinți, i-am dat în judecată, și tot eu am primit amendă penală pentru violență."

"Știu ce zici, chiar te cred și știu că pentru unii probabil pare SF ce zici tu aici, dar e cruda realitate. De aia am specificat că eu sunam doar pentru parcări și nu pentru vreun caz d-ăsta cu interlopi. Degeaba comentează ăștia pe aici că nu mai sunt bărbații ce erau, dar dacă s-ar afla în aceeași situație, s-ar gândi de vreo câteva ori înainte cum să procedeze. Spre ex: eu am sunat o dată de pe un telefon cu cartelă să reclam pe unii care tăiau lemne undeva pe la Cheia, între Ploiești și Brașov și le-am specificat clar că nu dau date despre mine și că dacă vor să facă ceva bine, dacă nu, eu mi-am făcut treaba de cetățean și am închis după ce le-am zis exact unde și vreo câteva zile primeam foarte multe apeluri pe cartelă aia dar nu am răspuns, așa că ai grijă că dacă nu ești bazat și ești ca noi un simplu om fără conexiuni, nu prea ai ce să faci."

"Spune multe despre țara în care locuiești"

"Nu știu cum e când stai la casă, dar de exemplu eu la bloc am chemat de mai multe ori poliția pentru deranj noaptea (apartamente regim hotelier) și de fiecare dată m-a întrebat la telefon la ce apartament stau eu. Echipajul care a intervenit a venit de fiecare dată și la mine la ușă vezi doamne să îmi zică că au venit, și uneori să pună întrebări de genul "da chiar se aude tare la dumneavoastră"?

De legitimat nu m-au legitimat. Deci eu personal nu aș riscă să sun la poliție în condițiile descrise "

"Să-ți fie frică să suni la poliție pentru reclamații spune multe despre țara în care locuiești."

"Aruncă niște pliculețe cu făină și mușețel prin fața porții și sună că se vând droguri, să vezi ce-i încalță cu mascații "

"Bagă un call recorder pe telefon, sună la poliție, dacă nu își fac treaba zi-le că așa cum înregistrează ei convorbirile așa înregistrezi și tu. Am făcut-o și funcționează, de două ori au luat șpagă și a treia oară mi-a răspuns cea de la capitală care face legătura și a zis că nu mai răspund ăia de la circă, i-am spus că am înregistrat convorbirile și le dau la presă, a spus așteptați un pic a revenit și a zis că se rezolvă, în 10 minute au venit două dube au scos "oamenii" afară au dat amenzi, problem solved."

"Nu merge anonim, da, trebuie numele, da persoană reclamată poate întreba și cere numele persoanei care a sunat, da e totul legal pentru că așa consideră poliția că este normal."

"Merge anonim. Testat de câteva ori în orașe diferite, ani diferiți. Spui doar că nu vrei să îți creezi discuții cu vecinii și că nu vrei să îți divulgi identitatea."

"Oare câți ani mai trebuie să treacă până să realizeze majoritatea românilor că nu legea, sau lipsa lor e problema în Ro? APLICAREA lor e problema. De la Poliție la procuror până la judecător! Nimănui din cei enumerați nu le pasă de dreptate și justiție. Să mai treacă o zi să vină bănuțu și să fim pensionari speciali la 45 că e călduț."

"Nu ascultă sfaturi greșite. Orice pile ar avea, nu poate să afle nimic dacă suni de pe o cartelă random. Așa că ia o cartelă random și sună fără griji la locală. Nu trebuie să le dai numele/adresa/cnp că să vină. Le zici la telefon că ți-e teamă să nu se răzbune și gata. Nu îi lași să te convingă altfel.

Fă-o în fiecare seară și îți garantez că aia de la locală o să prefere să îi închidă gură decât să se pună pe drumuri de fiecare dată.

În cazul în care cumva bănuiește cine ești, raportează absolut orice amenințare ori de câte ori e nevoie. Am trecut prin asta și am ajuns să am liniște. Și am rămas întreg și eu și pisica și mașina. La mine au știut cine tot sună la poliție".

"Sună liniștit la 112"

"Dă numele altui interlop "

"Sună liniștit la 112. Vor prelua cererea ta și o vor redirecționa spre secția locală de poliție. Nu va află nimeni nimic. Poți să faci sesizare și în scris pe adresa de email a secției respective de poliție. Secția de poliție va trimite un echipaj să supravegheze zona indicată de ține și se va reveni cu un răspuns prietenos, semnat de comandantul secției. Varianta cu 112 e, totuși, mai eficientă decât apel sau email la secție, fiindcă se înregistrează imediat în centrală. Dacă toată lumea nu s-ar mai speria să procedeze corect și ar avea spirit civic, ne-ar fi mult mai bine în comunitate”.

