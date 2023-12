Tragedia de la Odorheiu Secuiesc. A fost reținut administratorul firmei care executa lucrările de canalizare în apropierea internatului prăbușit

Administratorul firmei care executa lucrările de canalizare în imediata apropiere a internatulul de la Odorheiu Secuiesc care s-a prăbuşit parţial a fost reţinut pentru 24 de ore, au declarat surse judiciare.

”Până la acest moment a fost efectuată o cercetare la faţa locului, preliminară. Au fost audiaţi o serie de martori şi au fost ridicate o serie de înscrisuri pentru a fi administrate ca probe la dosarul cauzei. În măsura în care cercetările continuă, vom putea să oferim detalii suplimentare”, a declarat presei reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş.

Medicii au stabilit că în cazul tânărului de 17 ani moartea a fost ”violentă, prin strivire”. Secţia de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş a preluat dosarul având ca obiect prăbuşirea unui perete al clădirii în care funcţionează internatul ce aparţine Liceului 'Tamasi Aron' din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, prăbuşire care a avut loc în cursul zilei de 18 decembrie.

”În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, fiind reţinută următoarea stare de fapt: În data de 18.12.2023, în jurul orei 16,00, un perete al clădirii internatului din cadrul Liceului 'Tamasi Aron' s-a prăbuşit. La acel moment, în corpul de clădire se aflau patru elevi ai internatului, aceştia fiind prinşi sub dărâmături. La faţa locului s-au luat măsuri de salvare a celor patru elevi, din păcate unul dintre ei decedând. Este vorba despre o persoană de sex masculin, în vârstă de 17 ani, diagnosticul medicilor fiind stop cardio-respirator, moarte violentă prin strivire”, a precizat Gianina Oreviceanu.

