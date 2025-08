Momentul când un avion se prăbușește pe o autostradă din Italia, printre mașini. Doi oameni aflați la bord, soț și soție, au murit VIDEO

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit săptămâna trecută în mijlocul unei autostrăzi din Italia, printre mașini. Impactul, care a fost filmat, a transformat avionul într-o minge de foc, iar cei doi oameni aflați la bord, pilotul și soția lui, au murit pe loc, potrivit publicației locale Giornale di Brescia.

Avionul implicat în accident era un Freccia RG, un model ultraușor italian, construit din fibră de carbon, cu o anvergură a aripilor de aproape 9 metri.

Pilotul era Sergio Ravaglia, în vârstă de 75 de ani, avocat din Milano. Alături de el se afla partenera sa, Ann Maria De Stefano, în vârstă de 60 de ani. Ambii și-au pierdut viața în momentul impactului, potrivit publicației locale Giornale di Brescia, scrie Observator.

Două persoane aflate în autoturisme care circulau pe autostradă au fost rănite din cauza exploziei provocate de impact, au anunțat autoritățile. În imagini se pot vedea mai multe mașini trecând prin zona cuprinsă de flăcări, în timp ce altele încearcă să evite locul tragediei.

Martorii spun că pilotul ar fi încercat să efectueze o aterizare de urgență pe autostradă, dar nu a reușit să redreseze avionul sau să recapete viteză suficientă. Aeronava a intrat în picaj și s-a rostogolit înainte de a se izbi de asfalt.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire

According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.

On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D