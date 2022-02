Auschwitz, memoria si politica

A combate amnezia exterminarii evreilor e azi, la aniversarea a 75 de ani de la eliberarea lagarului Auschwitz, nu doar o datorie morala. E si debutul terapiei in stare sa asigure supravietuirea unei civilizatii bolnave.

In perimetrul fostului lagar de la Auschwitz-Birkenau, reprezentand principalul simbol al Holocaustului, 50 de delegatii din intreaga lume s-au intrunit luni, 27 ianuarie, in prezenta presedintelui tarii gazda, Polonia, spre a comemora victimele exterminarilor naziste. Intrunirea prelungeste ceremoniile derulate saptamana trecuta la Ierusalim, in prezenta presedintelui Rusiei, dar in absenta omologului sau polonez.

Ambele manifestari isi au indreptatirea lor. La Auschwitz, principalul simbol al genocidului savarsit de nazisti cu complicitatea anitisemitilor europeni si a statelor incapute pe mana lor, au pierit, potrivit istoricilor, intre un milion si o suta de mii si un milion trei sute de mii de oameni.

Intre ei, au fost omorati in lagarul de la Auschwitz un milion de evrei. Cu copii cu tot. Un milion din cele aproximativ sase milioane lichidate de nazisti in ceea ce s-a numit, dupa greci, "Holocaust", o jertfa de ardere de tot. Iar in ebraica, "Shoa". "Vina" lor? Erau evrei. E firesc, in ciuda uimirii ipocrite starnite presedintelui Poloniei de ceremonia de la Yad Vashem, ca statul evreu sa gazduiasca o ceremonie internationala de comemorare a mortilor poporului evreu. Si e cu atat mai firesc, cu cat antisemitismul si, nu in ultimul rand, ura pe Israel, a atins cote de febra genocidara, grav bolnav, in context, fiind regimul islamist iranian.

Si nu doar el. O stranie simultaneitate face ca, pe masura ce se multiplica manifestarile consacrate smulgerii Holocaustului din uitare, amnezia si varii forme de antisemitism, intre care si cea negationista, sa ia proportii nemaipomenite de la nazisti incoace.

Nu putini comentatori deplang disparitia tot mai varstnicilor martori directi. N-ar fi exclus insa ca unele din lacrimile lor sa fie de crocodil. In fond, exista muntele de marturii pe care-l lasa in urma supravietuitorii Holocaustului. Exista a doua generatie. Exista fotografiile. La Auschwitz se faceau, dupa eliberarea de acum 75 de ani, poze ale lanturilor muntoase alcatuite din trupuri descarnate. Din ochelarii celor asasinati. Se mai gasesc masivii compusi din par, pantofi si pantofiori, de vreme ce nazistii si-au descaltat victimele si le-au tuns, le-au deposedat de haine, de pardesie si de paltonase, inainte de a le ucide, de a le jefui aurul dentar si a-i transforma pe oamenii deveniti numere in scrum.

Auschwitz e un simbol al dezumanizarii. Si al caderii din civilizatie. E semnul indelebil al gazarii, al exterminarii sistematice si cu metode industriale a unui popor, cel evreu, precum si, desi acest aspect a ramas in mod bizar subexpus in constiinta colectiva, al nimicirii unei religii. A celei evreiesti, dublu vitregita de antisemitismul crestin si musulman, de cel nazist, ca si de postiluministele obsesii pseudo-stiintifice si antireligioase ale marxismului, ale pozitivismului, ale rasismului si ale unor forme contemporane de progresism si de relativism.

Dar Auschwitz nu e doar terenul de joaca al rasistilor, negationistilor si teoreticienilor conspiratiei. E si alibiul antisemitilor stangii, drapati in anticolonialisti si antisionisti, care se dau antifascisti ignorand cu grija complicitatea cu nazistii a extremistilor musulmani de felul muftiului Ierusalimului, Husseini, prietenul lui Hitler. In fine, e si prilejul manipularilor politice imperialiste. Ale celor rusesti, de pilda.

Ororile neomeniei fara margini a sistematicei exterminari arunca in aer, in mare masura, capacitatea noastra de a intelege raul si abisurile fiintei omenesti. Ele determina perplexitatea noastra in raport cu un genocid care a schimbat lumea din temelii. Dar aceasta buimaceala, punctul de plecare al oricarei dumiriri si abordari terapeutic-educative a ororii, e pe cale de a fi evacuata din cetate si substituita complet. Cu nefaste urmari.

In locul ei s-a instalat in centrul scenei un cinism politic care, dupa deceniile de tabuizare a subiectului in imperiul comunist, a inceput sa prefaca Holocaustul in arma si unealta revizionismului istoric. Stradanii ample in acest sens depun nu doar urmasii miscarilor de extrema dreapta din estul Europei, care apeleaza la mituri ori le recicleaza ca sa-si faca disparute propriile complicitati la Holocaust. Ci si Rusia lui Putin, care se straduieste, nu mai putin abject, sa traga spuza istoriei pe turta tarului, spre a auri blazonul grav patat de sange al Uniunii Sovietice si a incerca sa albeasca odiosul bilant al terifiantelor crime in masa staliniste.

Acestui scop i s-a subordonat insidiosul discurs rostit la Yad Vashem de Vladimir Putin. Unul reclamand nedrept, pentru rusi, ca si cum ar fi fost evreii sub Hitler, si nevinovatia si partea leului din suferintele celui de-al Doilea Razboi Mondial. Ca si cum pactul Hitler-Stalin n-ar fi fost o intelegere sinistra, care le-a permis comunistilor rusi sa ocupe si sa oprime parte din estul Europei, dand liber nazistilor sa subjuge vestul continentului. Ca si cum n-ar fi avut loc crimele in masa de la Katyn. Asemenea abuzuri revizioniste, articulate pro domo si intru izolarea unor tari-victima, ca Polonia, discrediteaza memoria si o ucid lent.

Or, in fata globalei recrudescente antisemite, care e si semnul unei crescande inadecvari la libertate, e nevoie, mai mult decat oricand, de memorie. De una apolitica? Defel. Insa de una cultivata onest, constienta de caracterul versatil al maladiei antisemite. Care, frecvent, se ascunde eficient. E indaratul unor ideologii nationaliste sau antinationaliste, globaliste sau antiglobaliste, in parelnice critici justificate si abuziv generalizate la adresa nefacutelor reale sau prezumtive ale unor evrei sau ale staruitor demonizatului stat evreu. Si uneori se piteste in impaciuitorism. De pilda fata de reeditarea iraniana a unui antisemitism genocidar. O astfel de memorie va sti ca impaciuitorismul de tip Chamberlain-Daladier a conditionat, acum 80 de ani, cataclismul hitlerist.

Petre M. Iancu

