Viata sexuala a lui Adolf Hitler, intr-un nou documentar. Ce facea dictatorul german pentru a-si mari libidoul VIDEO

Pentru adeptii sai, Adolf Hitler era un om cu o viata cumpatata si care a evitat sexul pentru a-si mentine capacitatea fizica maxima. Dar, in spatele usilor inchise, dictatorul era un sado-masochist, caruia ii placea sa fie lovit cu piciorul de catre femei, potrivit The Sun Documentarul "Viata sexuala secreta a lui Hitler", ce a fost lansat duminica trecuta pe canalul Sky History , investigheaza afirmatiile bizare potrivit carora dictatorul german, care a fost responsabil cu exterminarea a sase milioane de evrei in Holocaust, era un voyeur si un dependent de pornografie.Se spune ca medicul sau personal i-ar fi injectat amfetamine si sperma de taur, pentru a-i spori libidoul. Filmul analizeaza si realatia sa incestuoasa cu nepoata sa, Geli Raubal, care a murit in circumstante misterioase, dupa ce i-a dezvaluit lui Hitler secrete in dormitor.De asemenea, documentarul vorbeste si despre relatia fuhrer-ului cu actrita Renata Mueller, care s-a complacut in acte sado-masochiste cu Hitler "Practicile sado-masochiste se potrivesc perfect cu personalitatea lui Hitler. Pe de o parte, el s-a prezentat ca un maestru, un personaj dominant care se plimba cu biciul si adora toate uniformele, dar cealalta parte era una sadica, o latura a sado-masochismului", a declarat istoricul Robert Kaplan.In public, alaturi de prieteni, Hitler a sustinut ca s-a abtinut de la sex, pentru a-si pastra "flacara vietii", care i-a imbunatatit energia si rezistenta fizica. Dupa preluarea functiei de Cancelar al Germaniei, in anul 1933, el a dezvoltat o dependenta completa de pornografie, sustine filmul.Heinrich Hoffman, fotograful oficial al dictatorului, era mereu pregatit pentru a-i furniza filme pornografice fuhrer-ului, pe care le-a rulat in teatrul privat al acestuia.