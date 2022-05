Germania, antisemitismul si Holocaustul

In prezenta presedintelui Germaniei si a cancelarului, Bundestagul a comemorat, joi, victimele Holocaustului. Unul dintre supravietuitorii sai, istoricul israelian Saul Friedlander, a rostit alocutiunea de capatai.

Saul Friedlander era un copil de noua ani, ascuns de ciracii lui Hitler intr-o scoala catolica din Franta, cand nazistii i-au arestat, deportat si asasinat parintii, refugiati intr-un spital. Vina lor, unica, dar imprescriptila din unghi nazist? Erau evrei.

Cu doar cativa ani inainte, in speta acum exact 80 de ani si o zi, Hitler tinuse o cuvantare cheie. La sase ani de la accesul sau la putere si cu doar cateva luni inainte de a declansa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, in rastimpul caruia a avut loc Holocaustul comis de nazisti si de aliatii lor europeni, liderul Germaniei si al partidului national-socialist a facut declaratii memorabile.

"Voi fi azi, iar, profet. Daca evreimea financiara internationala din Europa si din afara ei va reusi sa arunce natiunile din nou intr-un razboi mondial, atunci rezultatul nu va fi bolsevizarea lumii si, ca atare, victoria evreimii, ci anihilarea rasei evreiesti in Europa!" - a declarat Hitler in Reichstagul berlinez.

La opt decenii de atunci, dar la numai cativa pasi distanta, in spatiu, germano-evreul israelian de origine pragheza, Saul Friedlander, a evocat, in discursul sau din Bundestagul berlinez, acest decisiv pasaj, rostit cand avea sase ani. Ideile discursului cu pricina si consecintele sale practice aveau sa determine nu doar destinul sau, ci si pe cel, funest, al celor sase milioane de evrei exterminati in Europa de hitleristi si de amicii lor.

Ads

Uimitoare si tragica e indiferenta cu care, la timpul ei, lumea larga, inca democratica si civilizata, a intampinat fraza de mai sus, desi fusese rostita dupa o lunga si dureroasa istorie de marginalizare, discriminare, segregare, excludere, umilire si pauperizare sistematica a evreilor germani. (Si dupa alta, mai scurta, a celor romani).

The Forward, un ziar evreiesc american, aminteste azi, in context ca, discutand in 1939 cuvantarea hitlerista, New York Times n-a gasit de cuviinta sa citeze remarcabilul pasaj, repetat ulterior, dar a cotat alocutiunea din Reichstag drept "mai moderata in ton decat cele mai multe discursuri ale lui Hitler".

Estimare mai gresita e greu sa faca un ziarist sau un ziar de prestigiu. Or, dupa cum a reliefat joi, istoricul israelian in limba sa materna, germana, nu putini au inteles perfect ce anume insemnau cuvintele lui Hitler. "Evreul va fi exterminat", titra la 25 februarie 1939 cotidianul german Niedersachsische Zeitung, dupa cum a amintit in Bundestag Friedlander.

Ads

Nu mai putin edificate erau declaratiile, scrisorile sau insemnarile unor ofiteri si politisti, chiar daca multor evrei trimiterea la moarte ce li se rezervase avea sa mai ramana, mult timp, incomprehensibila.

Antisemitismul a reizbucnit si sporeste vizibil

Friedlander a emigrat in 1948 in Israel. Or, azi, antisemitismul care a dus la exterminarea a milioane de evrei europeni "a reizbucnit si sporeste vizibil deopotriva in straiele sale traditionale, cat si intr-un vesmant nou, atat la extrema dreapta cat si la extrema stanga" a spectrului politic.

Ca atare, e o "datorie morala sa se apere dreptul la existenta" a statului evreu, a precizat Friedlander, care a deplans si recrudescenta xenofobiei si unui nationalism tot mai contondent.

In fine, reputatul istoric a tinut sa evidentieze "irationalitatea perena a urii impotriva evreilor" si multiplele teorii ale conspiratiei care o transporta. E o ura manifestata, potrivit lui, si "la stanga corecta politic, care e obsedata sa atace politica israeliana, punand, totodata, sub semnul indoielii dreptul Israelului de a exista".

Ads

Presedintele Bundestagului, Wolfgang Schauble, care a inaugurat ceremonia comemorarii prilejuite de Ziua Internationala a eliberarii lagarului de la Auschwitz, la 27 ianuarie, a lansat, in acelasi plen al Parlamentului german, un apel propriu la combaterea "antisemitismului si rasismului".

Presedintele camerei inferioare a forului legislativ german a avertizat fata de "periculoasele clisee si prejudecati persistente in societate, dimpreuna cu discriminarea, excluderea si antisemitismul. Inacceptabile, mai ales in Germania", a apreciat Schauble textual, "sunt si vechiul antisemitism si cel nou, imigrat".

Potrivit lui, e rusinos ca evreii sa se gandeasca iar sa emigreze, "fiindca nu se mai simt siguri in tara noastra".

Laudabile, de o ardenta actualitate si incontestabil binevenite s-au dovedit cuvintele inteleptului om politic crestin-democrat daca se face abstractie de stangacea sintagma "mai ales in Germania", sugerand limitarea inacceptabilitatii antisemitismului la tara candva nazificata.

Ads

Daca vorbele nu corespund faptelor e de rau. Ar fi fost recomandabil ca oficialii germani sa fie nu doar atenti la victimele din trecut ale Holocaustului. Ci si la ce li se rezerva urmasilor lor in prezent si viitor. Le-ar fi stat deci bine acestor oficiali sa fie mai circumspecti privind raporturile cu omologii lor iranieni.

Si sa impiedice Germania sa se alature Frantei si Marii Britanii in aceeasi zi, de 31 ianuarie, in care a comemorat victimele Holocaustului, in edificarea mecanismului financiar menit sa asigure continuarea comertului cu antisemitul regim fundamentalist-islamic de la Teheran. Unul care a amenintat in repetate randuri statul evreu cu nimicirea. Deci cu un nou Holocaust.

Discrepanta dintre vorbele si faptele unor tari vesteuropene alimenteaza masiv si angoasele deplanse, pe drept, de Schauble si amaraciunea ironica a evreilor din Occident. Potrivit carora, iubiti, in Vest, sunt mai ales evreii morti, in Holocaust. Net mai putin cei vii, traind Israel. In Europa. In Iran. Sau altundeva pe lume.

Si nu mai putin recomandabil ar fi sa se combata varii fetisizari. Intre altele, de pilda, idolatrizarea combaterii schimbarii climatice, la moda, ca un soi de noua religie, in medii agnostice, progresiste si atee. Care nu prea mai diferentiaza intre negationism si negarea incalzirii planetei, bunaoara.

Petre M. Iancu

Ads