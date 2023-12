Sosia lui Hitler a fost arestata in Austria

Un barbat cu un aspect foarte asemanator cu cel al lui Adolf Hitler, ba chiar purtand si o uniforma similara, a fost arestat in Austria.

In varsta de 25 de ani, acesta se recomanda ca fiind Harald Hitler. Avea parul pieptanat cu carare pe o parte si purta chiar o mustata precum cea a dictatorului, arata BBC.

Inainte de a fi arestat in Braunau am Inn, dupa ce se pozase in fata casei in care s-a nascut Hitler, barbatul fusese vazut si in Viena si Graz. Potrivit autoritatilor locale, acesta se mutase recent in orasul de la granita cu Germania.

Potrivit purtatorului de cuvant al politiei, David Furtner, tanarul stia exact ce facea si nu glumea. Prin urmare, el a fost arestat pentru glorificarea nazismului.

Parlamentarii austrieci au votat la sfarsitul anului trecut o lege care ii permite statului sa preia casa in care s-a nascut Adolf Hitler, in 1889. Inca nu se stie ce va face Guvernul cu proprietatea. Intentia autoritatilor este ca locul sa nu devina o atractie pentru neo-nazisti.

A.S.