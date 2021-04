Submarin nazist trecut prin Romania, descoperit dupa 77 de ani, in Marea Neagra

Epava a fost gasita la o adancime de 36 de metri, iar ea va fi promovata de catre localnici pentru a atrage turistii, in special pe entuziastii de scufundari din intreaga lume, au declarat oficiali locali, citati de Daily Sabah U-23 a fost unul dintre submarinele lui Hitler trimise de Germania nazista in Marea Neagra, via Romania, pentru a lupta impotriva Uniunii Sovietice, in cel de-Al Doilea Razboi Mondial.Pe masura ce inclestarea globala s-a apropiat de sfarsit, iar Germania nazista pierdea razboiul , el a fost abandonat si scufundat de catre propriul echipaj, pe 9 septembrie 1944, pentru a nu intra in mainile dusmanilor. El nu a mai primit permisiuunea de a trece prin stramtorile din Turcia, datorita neutralitatii acestei tari, din acea vreme.Submarinul U-23 a avut lungimea de 42,70 metri si inaltimea de 8,60 metri si un deplasament de 279 de tone.Scafandrii au descoperit nava pe fundul de nisip al Marii Negre, la aproximativ 4,8 kilometri de plaja statiunii Kandira, in regiunea Kocaeli, din Turcia. Toate partile submarinului, inclusiv armamentul si periscopul, au fost gasite intacte."Epava submarinului poate fi observata cu ajutorul scafandrilor profesionisti si va permite regiunii noastre sa se dezvolte in turism. Multi scafandri, in special din Germania, solicita sa vada nava. Dar solicitarile au ramas fara raspuns, deocamdata, datorita restrictiilor impuse de pandemie", a declarat primarul din Kandira, Adnan Turan, agentiei de stiri Anadolu.