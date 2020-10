12 copii au fost ucisi intr-o moschee din Afganistan unde se credea ca se ascund talibani. Cladirea a fost bombardata intr-un raid aerian

Atacul aerian a avut loc miercuri dupa-amiaza, 21 octombrie, in districtul Baharak, unde luptatori talibani omorasera in cursul diminetii peste 40 de membri ai fortelor de securitate afgane, a declarat consilierul provincial Mohammad Azam Afzali pentru dpa.Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei.Un avion a bombardat moscheea dupa ce s-a primit informatia ca luptatori talibani care fusesera implicati cu cateva ore mai devreme intr-un atac sangeros asupra fortelor de securitate erau ascunsi in moschee, a explicat Afzali.In realitate insa, talibanii plecasera deja din moschee, au indicat Afzali si o alta sursa de securitate.Violentele continua in Afganistan in pofida negocierilor de pace incepute luna trecuta la Doha, in Qatar, intre reprezentantii regimului de la Kabul si talibani.Expertii se asteapta la negocieri dure si indelungate pana cand ar putea fi convenita o incetare a focului, pe care insurgentii au refuzat pana acum sa o accepte.De peste o saptamana se dau lupte grele in sudul tarii, unde au murit peste 100 de civili, iar zeci de mii au fost nevoiti sa plece din calea conflictului.