45 de talibani si civili, ucisi in urma unui atac aerian al fortelor de securitate guvernamentale din Afganistan

Ali Ahmad Faqir Yar, guvernatorul districtului Adraskan din provincia estica Herat, a declarat ca printre morti se afla cel putin opt civili."45 de oameni au fost ucisi in atacurile aeriene efectuate de fortele de ssecuritate din zona Kham Ziarat. Intre cei ucisi se afla talibani", a spus Yar.Nu este clar cati dintre ceilalti 35 erau civili si cati membri ai talibanilor.Ministerul Apararii din Afganistan a anuntat ca investigheaza acuzatiile ca exista victime civile in urma atacurilor fortelor afgane in regiune."Rezultatele investigatiei vor fi comunicate publicului si presei. Fortele de Securitate pentru de Aparare Nationala au responsabilitatea de a proteja vietile si proprietatile oamenilor, in acest sens foloseasc toate oportunitatile si facilitatile si nu vor cruta niciun efort", se arata in comunicatul ministerului.Habib Amini, un oficial local din districtul invecinat Guzara, a confirmat incidentul si ca 45 de oameni au murit, iar altii raniti.Un purtator de cuvant al fortelor Statelor Unite in Afgaistan a spus ca acestea nu au participat la atacurile aeriene de miercuri.Statele Unite isi reduc prezenta in Afganistan in cadru unui acord cu talibanii incheiat in februarie, al carui rol a fost de a facilita negocierile oficiale pentru pace intre insurgenti si guvernul afgan. Progresele au fost impiedicate insa de dezacordurile legate de eliberarea prizonierilor ceruta de talibani si de cresterea violentelor din tara, iar discutiile nu au inceput inca.Qari Muhammad Yousuf Ahmadi, un purtator de cuvant al talibanilor, a afirmat intr-un comunicat ca doua atacuri aeriene au provocat moartea a opt civili si au ranit alti 12.Doi oficiali locali au confirmat ca au avut loc doua runde de atacuri aeriene.