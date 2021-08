Mii de afgani disperaţi, blocaţi între talibani şi forţele americane pe aeroportul din Kabul VIDEO

Şi mai numeroşi sunt afganii care asediază ambasade străine la Kabul, pradă zvonurilor despre acordarea de vize sau măcar de permise pentru a ajunge la aeroport.Pe reţelele sociale circulă informaţii neconfirmate despre mai multe persoane ucise pe aeroport, în timp ce, de fiecare parte a unei zone de facto interzise, forţe americane şi talibani se străduiesc să ţină sub control mulţimile.'Ieri (marţi) am fost la aeroport cu copiii şi familia mea. Talibanii şi americanii trăgeau asupra oamenilor, dar, cu toate acestea, oamenii continuau să înainteze pentru că ştiau că în afară îi aştepta o situaţie mai rea ca moartea', a povestit miercuri pentru France Presse un bărbat care a lucrat până recent pentru un ONG străin.Scene de haos se desfăşoară la aeroport de când talibanii au intrat duminică în Kabul fără lupte, după o ofensivă-fulger.Imagini dramatice au arătat oameni încercând cu orice preţ să se urce într-un avion care decola, unii ajungând să se caţere pe un aparat militar american Hercules care rula pe pistă.Ulterior a fost restabilită o ordine aparentă, dar mii de oameni rămân prinşi între talibani şi americani, agăţându-se de speranţa ce pare irealizabilă că vor putea pătrunde în aeroport şi vor fi evacuaţi în afara ţării.Mulţi dintre ei au vize pentru străinătate şi spun că li s-a promis că vor fi evacuaţi, însă pur şi simplu nu reuşesc să intre.'Am vorbit cu un prieten care este acolo. Are o scrisoare de la spanioli care îl asigură că poate pleca cu ei, dar, când încearcă să ajungă la poartă, este ameninţat că se va trage asupra lui', declară pentru AFP un bărbat care a dorit să rămână anonim.'Spaniolii i-au spus că, dacă izbuteşte să intre, totul va merge bine pentru el, însă nu reuşeşte', adaugă el.Talibanii au furnizat escorte anumitor ambasade pentru a-i însoţi pe cetăţenii acestora, precum şi pe unii afgani, iar aceştia sunt admişi în interior de către americani.Însă chiar şi traseul de câţiva km spre aeroport poate dura mai multe ore şi se poate dovedi dramatic.'Sunt oameni care lovesc geamurile autobuzului şi încearcă să intre', povesteşte o femeie care a reuşit să treacă miercuri. 'Talibanii care erau cu noi au tras în aer ca să-i alunge'.Disperarea planează joi şi în zona unde se află ambasadele. Mii de oameni strigă încercând să atragă atenţia oricui se mai află încă în aceste clădiri, acum în mare parte părăsite.'Mi s-a spus că, dacă îmi înscriu numele, coordonatele şi numărul de telefon pe o hârtie la ambasada Franţei, mă vor lua', dă asigurări un bărbat.Sute de persoane stau aşezate pe trotuar, cerând o bucată de hârtie sau un pix.Washingtonul i-a acuzat miercuri pe talibani că nu-şi respectă promisiunea şi le permit doar străinilor să părăsească ţara, nu şi afganilor.'Am văzut informaţii că talibanii, contrar declaraţiilor publice şi angajamentelor lor faţă de guvernul nostru, îi împiedică pe afganii care doresc să părăsească ţara să ajungă pe aeroportul din Kabul', a declarat Wendy Sherman, numărul doi al diplomaţiei americane.'Aşteptăm de la ei să le permită tuturor cetăţenilor americani, tuturor cetăţenilor din ţări terţe şi tuturor afganilor să plece, dacă doresc, în siguranţă şi fără a fi hărţuiţi'', a adăugat Wendy Sherman