Afganistan a eliberat 900 de detinuti talibani, sperand sa prelungeasca armistitiul

Un jurnalist AFP a asistat la eliberarea a 100 de detinuti, prezentati presei in timp ce paraseau marti inchisoarea Bagram, la aproximativ 60 de kilometri de Kabul."Sunt foarte fericit sa fiu eliberat acum. Ma voi intoarce la familia mea dupa opt ani", si-a exprimat bucuria Abdul Wasi, in varsta de 27 de ani, un locuitor al provinciei Kandahar (sud)."Noi vrem o incetare a focului permanenta in tara", a adaugat el. "Daca trupele straine pleaca, noi nu ne vom mai bate", a continuat."Nu stiu ce voi face in viitor, dar voi face totul pentru a servi islamul", a declarat Qari Mohammadullah, care spune ca si-a pierdut tatal si unica fiica, moarta din cauza bolii, in cei opt ani si doua luni cat s-a aflat la inchisoare.In total, pana la 900 de persoane au fost eliberate marti, potrivit locotenent-colonelului Nazifullah Walizada, care superviza operatiunea din partea Ministerului Apararii.Consiliul National afgan de Securitate, un organ guvernamental, a anuntat marti iminenta acestor eliberari, menite sa "faca sa avanseze cauza pacii si incetarii focului"."Speram ca talibanii sa prelungeasca armistitiul pentru ca sa putem lansa procesul de pace", a declarat ulterior, intr-o conferinta de presa, un purtator de cuvant al Consiliului, Faisal Javid. "Viitorul depinde de aceasta viitoare decizie a talibanilor", a continuat acesta.Contactati de AFP, insurgentii s-au aratat mai degraba optimisti cu privire la acest subiect.O sursa talibana a declarat pentru AFP ca 200 de membri ai "fortelor administratiei de la Kabul", pe care-i detin, urmeaza sa fie "eliberati in zilele urmatoare".Alta sursa din randul insurgentilor a catalogat, apoi, drept "foarte probabila" o "prelungire a armistitiului cu sapte zile, in cazul in care Guvernul elibereaza detinuti". "Toti liderii nostri (...) sau aproape toti sunt de acord cu acest lucru", a precizat aceasta sursa.Un purtator de cuvant, Zabihullah Mudjahid, vocea oficiala a talibanilor, a declarat insa ca nu are "nicio informatie" despre acest subiectRebelii, care isi multiplica de saptamani asalturile sangeroase impotriva fortelor afgane, au surprins sambata decretand in mod unilateral o incetare a luptelor, pentru ca afganii "sa poata sarbatori in pace si liniste" Eid al-Fitr, care marcheaza sfarsitul Ramadanului.Presedintele afgan Ashraf Ghani a acceptat imediat aceasta ofera si a lansat "o procedura in vederea eliberarii a pana la 2.000 de detinuti talibani, intr-un gest de bunavointaa, ca raspuns la anuntarea de catre talibani a unui armistitiu", potrivit unui purtator de cuvant, Sediq Sediqqi.O suta de talibani au fost eliberati luni.Aceste eliberari reciproce de detinuti - pana la 5.000 de talibani si 1.000 de membri ai fortelor afgane - sunt prevazute printr-un acord semnat la 29 februarie la Doha de catre Statele Unite si talibani, dar care nu a fost ratificat de catre Kabul.Insa acest vast schimb de prizonieri, patat de obstacole, a inregistrat o intarziere. Kabulul a eliberat aproximativ 1.000 de detinuti, inainte de armistitiu, iar insurgentii au eliberat aproximativ 300.Acordul de la Doha prevede, de asemenea, o retragere a fortelor straine din Afganistan in decurs de 14 luni, cu conditia ca insurgentii sa respecte angajamentele pe care si le-au asumat in domeniul securitatii si sainceapa negocieri cu autoritatile afgane cu privire la viitorul tarii."Statele Unite si Pakistanul (vecinul Afganistanului si un actor regional major) vor ca dialogul interafgan sa porneasca imediat dupa eliberarea celor 2.000 de detinuti. Insa talibanii vor in continuare ca cei 5.000 de prizonieri ai lor sa fie eliberati inaintea (lansarii) oricaror discutii", a avertizat una dintre cele doua surse talibane citate.Armistitiul - prima initiativa a talibanilor dupa ce o coalitie internationala condusa de Statele Unite i-a indepartat de la putere in 2001 - a fost respectat in ansamblu, in pofida unor incaierari.Aceasta este a doua intrerupere a confruntarilor armate in Afganistan din 2001.Prima, la initiativa lui Ashraf Ghani, a durat trei zile, in iunie 2018, tot cu ocazia Eid al-Fitr, si a condus la scene uimitoare de fraternizare intre combatanti din ambele tabere.Talibanii au respectat, de asemena, un armistitiu partial de noua zile - de la 22 februarie la 2 martie - cu ocazia semnarii Acordului de la Doha.Citeste si Talibanii pun capat armistitiului, la doar doua zile dupa semnarea acordului istoric cu SUA