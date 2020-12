Afganistan: Guvernatorul adjunct al provinciei Kabul, ucis intr-o explozie

Autovehiculul in care se afla guvernatorul adjunct Mahboobullah Mohebi se deplasa prin districtul 9 de politie din Kabul, conform aceleasi surse.In explozie a fost ucis si secretarul demnitarului, iar doua garzi de securitate au fost ranite, a precizat purtatorul de cuvant al ministerului, Tariq Arian.Atacul nu a fost revendicat deocamdata de nicio grupare militanta.Tot marti, politia din Kabul a informat ca atacatori necunoscuti au impuscat mortal un politist si au ranit un altul in zona districtului 12 din capitala.In cursul saptamanii trecute, un procuror guvernamental afgan a fost impuscat mortal in estul capitalei Kabul, in timp ce se indrepta spre locul de munca.