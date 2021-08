Angelina Jolie și-a făcut cont pe Instagram pentru a susține cauza femeilor din Afganistan. Actrița a publicat scrisoarea unei adolescente

În prima ei postare pe Instagram, actrița americană în vârstă de 46 de ani a făcut publică o scrisoare pe care a primit-o de la o adolescentă din Afganistan, care denunță că drepturile și libertăților lor încep să fie pierdute, subliniind că „suntem din nou închiși”, relatează CNN.„În acest moment, oamenii din Afganistan își pierd capacitatea de a comunica pe rețelele sociale și de a se exprima liber. Așa că am venit pe Instagram pentru a împărtăși poveștile și vocile celor din întreaga lume care luptă pentru drepturile de bază ale omului”, a scris Angelina Jolie în prima ei postare pe platforma deținută de Facebook Inc, atașând în același timp și câteva fotografii care ilustrează scrisoarea redactată de mână de către adolescenta afgană, precum și o poză cu șapte femei îmbrăcate în vestimentația tradițională musulmană burqa. Înainte de intrarea talibanilor în oraș (Kabul), cu toții aveam drepturi și ne li puteam apăra în mod liber”, scrie tânăra în scrisoare, precizând și că „odată cu preluarea puterii de către talibani, ne temem cu toții de ei și de ce ne-ar putea face și credem că toate visurile noastre au dispărut”.Angelina Jolie, care este care este și trimis special al Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), a scris în prima postare pe instagram că a vizitat granița cu Afganistanul cu două săptămâni înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 , unde a întâlnit refugiați afgani care fugiseră din calea talibanilor. Asta a fost acum douăzeci de ani. Este dezgustător să vezi cum afganii fug din nou din cauza sentimentului de teamă și incertitudine care le-a cuprins țara. Să cheltui atât de mult timp și bani, să verși atât de mult sânge și să pierzi vieți doar pentru a ajunge la un astfel de rezultat este un eșec aproape imposibil de înțeles”, a punctat Angelina Jolie.Conform revistei americane People, o sursă apropiată de Angelina Jolie a declarat că actrița americană a considerat că acum este timpul să folosească platforma de socializare și notorietatea de care dispune la nivel mondial. În ultima parte a postării ei, Angelina Jolie a spus că va continua să caute modalități de a ajuta și de a face auzită vocea femeilor afgane, cerându-le urmăritorilor ei să se alăture acestui demers. În plus, în biografia sa afișată pe Instagram, actrița a atașat linkul site-ului oficial al UNHCR, în care Agenția ONU pentru Refugiați a solicitat sprijinul pentru un răspuns umanitar la criza din Afganistan „pentru a se asigura că toți cei care necesită asistență nu sunt uitați”.”Mă gândesc la fiecare fată afgană care și-a luat geanta de cărți și a mers la școală în ultimii douăzeci de ani, chiar dacă risca să fie ucisă pentru asta, așa cum s-a întâmplat cu multe fete în trecut. Spre exemplu, într-un cartier din Kabul, doar în ultimul an peste o sută de tinere au fost ucise în atacuri îndreptate împotriva fetelor care frecventau cursurile școlare.Mă gândesc la femeile afgane care au servit ca avocați, judecători și ofițeri de poliție, chiar și în cazurile în care prietenele și colegele lor au fost ucise cu sânge rece, numărul asasinatelor triplându-se în 2020.Mă gândesc la toți copiii și adolescenții afgani, care sunt speriați și se gândesc acum cu frică la viitor. Mă gândesc la activiștii, jurnaliștii și artiștii care se ascund, ștergându-și profilurile de pe rețelele sociale și arzându-și documente în încercarea de a se menține în siguranță pe ei și pe familiile lor. Unii au devenit fugari și trebuie să evite să doarmă mai mult de o noapte într-un singur loc pentru a nu fi prinși de forțele talibane”, a scris, printre altele, Angelina Jolie.