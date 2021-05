Atentat cu bomba asupra unui autobuz in Afganistan. Talibanii au dezlantuit un val de asasinate la Kabul

Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat incidentul, pe care l-a numit "atac terorist".Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul si talibanii au negat ca ar fi implicati.Violenta a crescut in tara in ultimele saptamani, cu ciocniri aproape zilnice intre fortele guvernamentale si talibani.Talibanii au fost acuzati ca vizeaza personalitati afgane, in special jurnalisti, judecatori, activisti civili si politicieni, intr-un val de asasinate tintite la Kabul si in alte orase.In timp ce violentele se intensifica, armata americana continua sa-si retraga cei 2.500 de soldati ramasi in tara.Luna trecuta, presedintele Joe Biden a ordonat armatei americane sa finalizeze retragerea tuturor trupelor pana la 11 septembrie, ceea ce va pune capat implicarii Statelor Unite pe teren intr-un razboi care a inceput cu aproape 20 de ani in urma, dupa atentatele de la 11 septembrie 2001