Afganistan: Cel putin 26 de membri ai fortelor de securitate au fost ucisi intr-un atac cu masina-capcana

"Am primit pana acum 25 de morti si 17 raniti. Toti sunt membri ai fortelor de securitate", a declarat pentru AFP Baz Mohammad Hemat, directorul spitalului din Ghazni.Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian, atacatorul, un kamikaze, "a folosit o masina umpluta cu explozibili", in districtul Deh Yak, la ora locala 07.30.Nasir Ahmad Faqiri, membru al consiliului provincial din Ghazni, a spus ca este vorba de 26 de morti si 16 raniti, precizand ca tinta a fost o baza a armatei afgane.Atentatul nu a fost revendicat pentru moment, dar provincia Ghazni este scena unor confruntari permanente intre fortele afgane si talibani.Desi au incetat sa mai ia ca tinta fortele americane in urma acordului dintre SUA si talibani semnat in februarie la Doha, insurgentii si-au intensificat in schimb de atunci violentele impotriva fortelor de securitate afgane.