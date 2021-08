Patru pușcași marini au murit în atentatele de la Kabul. Cel puțin 40 de morți, în exploziile devastatoare, și sute de răniți VIDEO

U.S. AMBASSADOR IN KABUL TELLS STAFF FOUR MARINES KILLED: DJ — FXHedge (@Fxhedgers) August 26, 2021

At least 40 dead and 120 wounded, with the majority in critical condition, arriving at Kabul hospitals following the terror attacks, according to a local NYT reporter. — AP — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 26, 2021

🇦🇫⚡️🇺🇸Side by side with the Taliban.

The US military at one of the checkpoints at the Kabul airport.

Filmed with a helmet-mounted camera of one of the American Marines.

#Afghanistan #USA pic.twitter.com/8uMJcuc1M8 — The RAGEX (@theragex) August 26, 2021

ONU condamnă atentatul terorist din Kabul

Un avion medical german este pregătit să zboare la Kabul şi să ajute la evacuarea persoanelor care au fost rănite joi în atacul de lângă aeroport, a anunţat ministrul german al apărării Annegret Kramp-Karrenbauer, după ce Germania şi-a încheiat operaţiunile de evacuare.Forțele de securitate din Kabul atenționează că riscul producerii unui nou atentat terorist la intrările în aeroport este iminent.Bilanțul victimelor este în continuă creștere. Până în prezent ar fi vorba despre cel puțin 40 de morți și 120 de răniți.Printre cei decedați sunt și patru pușcași marini americani, iar alți trei au fost răniți, a transmis ambasadorul american la Kabul către Pentagon Majoritatea răniților sunt în stare gravă, conform presei internaționale.Talibanii condamnă oficial atentatele și vorbesc despre elemente scăpăte de sub control. Imagini filmate astăzi îi surprind în puncte de control alături de soldați americani. Surse din Afganistan arată ca exploziile ar fi opera organizației teroriste ISIS.Majoritatea răniților sunt în stare critică, ei ajungând la spitalele din Kabul în urma atacurilor teroriste, potrivit unui reporter local al NYT. - AP.Armata SUA se alfă alături de talibani. Imagini dramatice filmate la unul dintre punctele de control cu o cameră montată pe casca unuia dintre pușcașii marini americani,Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat joi ”atacul terorist care a ucis şi a rănit un număr de civili” în apropierea capitalei afgane, Kabul, relatează Reuters.”Acest incident evidenţiază volatilitatea situaţiei din teren în Afganistan, dar în acelaşi timp ne întăreşte hotărârea de a continua să furnizăm asistenţă urgentă în ţară în sprijinul poporului afgan”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric.El a precizat că din informaţiile de până acum nu există victime în rândul personalului ONU în urma atacului de la aeroportul din Kabul. Pentagonul a anunţat că în apropierea aeroportului din Kabul au avut loc joi cel puţin două explozii , care fac parte dintr-un ”atentat complex” în care s-au înregistrat victime civile şi militare americane. Organizaţia neguvernamentală Emergency a scris pe Twitter că cel puţin şase oameni au murit şi alţi 30 au fost răniţi în atacul de lângă aeroportul din capitala afgană.