Bogdan Aurescu: Vom continua demersurile pentru a putea evacua şi ultimul cetăţean român din Afganistan

"Bine v-aţi întors sănătoşi!", le-a transmis Aurescu celor sosiţi din Afganistan.Cei 16 cetăţeni români care au fost evacuaţi în ultimele trei zile cu o aeronavă a Forţelor Aeriene Române se alătură altor peste 30 care au plecat din Afganistan cu nave ale unor state partenere."Dincolo de orice evaluare politico-diplomatică şi de securitate, Afganistanul este în acest moment un loc al disperării şi suferinţei umane extreme. Am simţit acest lucru direct, în toate aceste zile, în toate acţiunile noastre şi contactele personale pe care le-am avut", a spus Aurescu.El a adăugat că vor continua demersurile de a aduce în România pe cetăţenii afgani care au lucrat cu trupele române şi pe studenţii care au burse oferite de ţara noastră."Ne vom preocupa în continuare şi de unele categorii vulnerabile cum sunt jurnaliştii afgani, dintre care am încercat, de asemenea, să evacuăm ieri şi vom ţine contactul cu toţi cetăţenii români încă aflaţi în Afganistan, fie că vor sau nu să fie repatriaţi. Mă bucur că în aceste zile am reuşit să scoatem din Kabul şi şapte cetăţeni ai unor state partenere, cinci cetăţeni bulgari, un american şi un britanic", a afirmat ministrul român de Externe.Cei 15 cetăţeni români şi patru bulgari au sosit, sâmbătă, din Afganistan, cu un avion Hercules al Forţelor Aeriene Române, care a aterizat la Baza 90 Otopeni.