Un britanic și soția lui, bătuți cu sălbăticie de talibani când încercau să plece din Afganistan: ”Au spus că trebuie să ne întoarcem, altfel trag în noi”

Bărbatul s-a dus în Afganistan în luna august pentru a se căsători. Acesta urma să meargă la hotelul Baron, din Kabul, unde sunt procesate plecările spre Regatul Unit, după cum a fost instruit de către ambasadă, potrivit The Independent În noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 spre 21 august, a ajuns la unul dintre punctele de control aflate în drumul spre hotel, doar că evenimentele au luat o întorsătură nefericită.Atât el, cât și soția lui, au fost bătuți cu sălbăticie de talibani și amenințați cu moartea.Cu toate că le-au arătat documentele, talibanii i-au pus să se întoarcă, susținând că vor trage cu arma în ei în caz contrar.”Când am încercat să trecem prin primul punct de control, noaptea trecută, erau acolo patru sau cinci talibani, care nu ne-au lăsat. Le-am arătat documentele, mail-urile şi informaţiile personale înregistrate de autorităţile britanice, dar ne-au atacat pentru că ştiau că vrem să scăpăm din ţară. Ne-au spus că nu avem pe unde să mergem şi că ar trebui să ne întoarcem, altfel trag în noi.Am încercat să discut cu ei şi să-i înduplec: Vă rog să ne lăsaţi să plecăm. Nu vrem să rămânem aici. Ne întoarcem în Marea Britanie. Dar ne-au refuzat şi au început să tragă în maşina noastră. Soţia mea a fugit din maşină şi un alt taliban, care avea cu Kalaşnikv, a început să o bată. Am intervenit să o salvez din mâinile lui şi m-au bătut şi pe mine. Eram loviţi şi aveam dureri astfel că le-am spus că ne întoarcem”, a povestit britanicul pentru sursa citată.